Messi explicó el profundo motivo de su "ya está" tras ganar el Mundial: "Había recibido muchísimas…"

Lionel Messi habla por primera vez como campeón del mundo. Lo hace en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play, con Andy Kusnetzoff, y entre otros temas se refirió a su señal hacia su familia apenas se termina la final con Francia en Qatar. El rosarino fue hacia donde estaban ellos y, moviendo las manos, expresó la frase "ya está, ya está".

Al respecto, reveló: "Significó que ya está, que ya se había terminado. A ella, a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Porque hubo épocas en las que sufrí muchísimo con la Selección. Tuve muchas decepciones, finales perdidas. Siempre haber estado tan cerquita y que nunca se dé. Había recibido muchísimas críticas de todos los colores durante mucho tiempo, y yo sé que mi familia sufría igual o más que yo".

"Siempre querían demostrarme que estaban enteros, fuertes, pero yo sabía que por dentro estaban sufriendo muchísimo por las cosas injustas que se dijeron hacia mi persona, que sobrepasaban lo futbolístico e iban más allá. Eso me molestaba y me dolía. Y bueno, ganar la Copa del Mundo era como cerrar el ciclo... ganamos la Copa América, el Mundial. Ya está. No queda nada, se terminó", agregó el futbolista del PSG.

Sobre la consagración, expresó: "Todo lo que me imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue. Vivirlo con la gente, mis sensaciones, las de mis amigos, mi familia. De toda Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba, y eso que no imaginaba poco. Pero al final fue mucho más todavía".

"Desde ese día cambió todo. Para mí y para todos fue algo impresionante. Se dio lo que tanto soñábamos, lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno, llegó casi al final. Durante el Mundial estuve muy relajado, sentía que estábamos bien y que estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Tenía ansiedad por el partido pero lo supe manejar muy bien, estuve tranquilo".