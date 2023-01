Messi confesó qué sintió tras el “andá para allá, bobo”: “No me...”

Un mes y medio pasó desde que Lionel Messi finalmente tocó el cielo con las manos. El pasado 18 de diciembre la Selección argentina se consagró en el Mundial de Qatar 2022 y, de esa manera, el mejor jugador del mundo consiguió el título que más deseaba en su carrera profesional.

Por primera vez desde aquellas declaraciones que soltó en la zona mixta del estadio Lusail, tras el triunfo ante la Selección de Francia, el capitán de la Albiceleste brindó una entrevista. Fue con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle, de Urbana Play.

Para comenzar, sobre aquel cruce y su frase contra el famoso número 19 neerlandés, Messi recordó: "No lo pensé, salió en el momento. Sí que sabía todo lo que habían comentado antes del partido, lo que Van Gaal había comentado. Incluso algunos de mis compañeros me decían 'Viste lo que dijo', a propósito".

"Y bueno, cuando termina todo eso no me gusta eso que hice, no me gusta el 'andá para allá' y todo eso. Pero bueno, son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo y pasa todo muy rápido. Uno reacciona como reacciona, pero no estaba nada pensado. Se fue dando. No me gusta dejar esa imagen pero son cosas que pasan también", añadió el capitán de la Selección.

Para finalizar, sobre su diálogo con el ídolo de Boca Juniors, quien popularizó el festejo del Topo Gigio, sentenció: "Hablé con Román después del partido. En realidad escribía siempre después de los partidos, hablaba con él. No solo en el Mundial, sino durante todos los años siempre hablo de vez en cuando con Román. En este Mundial, después de los partidos hablábamos. Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona y bueno, comentamos un poco todo eso".