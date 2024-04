El DT del New England, próximo rival del Inter Miami, elogió a Messi: "Es casi..."

Este sábado, en el marco de la 10° fecha de la Major League Soccer, Inter Miami se verá las caras ante New England en condición de visitante. El encuentro, que tendrá lugar en el Gillette Stadium de Foxborough con capacidad para 65 mil espectadores, comenzará a partir de las 20:30 (hora de Argentina).

A pocas horas del partido, que reunirá al puntero con el último de la Conferencia Este, quien se expresó en conferencia de prensa fue Caleb Porter. El director técnico del equipo que oficiará de local fue consultado sobre la figura de Lionel Messi, capitán y máxima figura de las Garzas.

Inter Miami busca seguir en lo más alto de la tabla.

Para comenzar, el DT manifestó: "Cuando tiene la pelota, no hay nadie mejor. Quiero decir, es casi imparable. No tratas de parar a Messi, pero puedes limitar sus toque en zonas clave. Lo más importante que tienes que hacer es intentar mantenerlo alejado de donde quiere estar, que es cerca del arco. Ahí es letal".

“Ahora, ¿cómo se hace eso? Es un trabajo en equipo. Creo que en gran medida hay que hacer que su equipo defienda. Si nos quedamos con un bloque bajo y les dejamos atacar durante todo el juego, perderemos 3-0. Pero si podemos quitar un poco de presión a nuestra defensa y hacer que defiendan, entonces tal vez tengamos una oportunidad”, añadió Porter.

Para finalizar, el técnico del New England le envió un claro mensaje a sus dirigidos: "Obviamente, son un muy buen equipo con muy buenos jugadores. Los muchachos están emocionados. Va a ser un estadio lleno. Creo que será el segundo partido de fútbol con mayor asistencia en la historia de Boston. Entonces, si no puedes estar listo para ese tipo de juego, si no puedes emocionarte y si no puedes desempeñarte en ese juego, no deberías estar aquí”.