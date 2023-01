En la vuelta de Messi, el Reims le arruinó la fiesta al PSG

El regreso del Paris Saint-Germain tras el parón mundialista no ha sido fácil. Tras algunos resultados poco convincentes, el conjunto de la Ciudad Luz volvió a decepcionar. Con Lionel Messi como el más peligroso en su regreso a la titularidad, los bleu et rouge empataron 1-1 tras no aguantar los ataques del Stade de Reims.

El gol de Neymar que le daba el triunfo al PSG

El partido no era atractivo, pero una jugada algo fortuita de Messi dejó a Neymar mano a mano contra el arquero. Allí, el brasileño no falló: gambeteó al arquero y puso el 1-0 para el PSG.

Sin embargo, la jugada que cambiaría el curso del partido sería la expulsión de Marco Verratti. El italiano dejó a su equipo con 10 tras una dura entrada desde atrás, lo que le permitiría al Reims adelantarse e ilusionarse con el empate.

Tras fallar varias ocasiones de gol, llegó el momento de sufrir para el PSG: el visitante comenzó a generar cada vez más peligro y, en la última, Falorin Balogun gambeteó a Gigi Donnarumma para el 1-1 definitivo.

La formación del PSG de Messi para recibir al Reims