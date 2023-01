El picante ida y vuelta de Paolo Guerrero con Alianza Lima antes de llegar a Racing: "A otros..."

Horas previas al encuentro ante Boca en Emiratos Árabes Unidos, se confirmó que Paolo Guerrero será el nuevo delantero de Racing. Sin embargo, la Academia no fue la única opción que se barajó para el peruano, ya que fue ofrecido para varios equipos. Uno de ellos fue Alianza Lima, club al que el goleador salió a cruzar fuerte en las redes sociales.

Guerrero surgió de las inferiores del conjunto albiazul y, pese a no haber jugado ni un partido oficial en la Primera, los hinchas lo tienen como un referente del club. Precisamente, la casi nula participación con esa camiseta y la posibilidad tan concreta de regresar en este mercado de pases fue lo que llevó a varios hinchas de Alianza Lima a preguntarse por qué el gran goleador peruano no pegó la vuelta. En esta línea, no había nadie mejor que el propio jugador para responder esa duda: "Alianza no me quiso, me dijeron que no tenían interés", le respondió a un fanático.

Al mismo tiempo, el máximo goleador de la Selección de Perú confirmó que hubo charlas con el equipo de sus amores, pero que este no estaba interesado en sumarlo. Cabe destacar que Alianza Lima ya había anunciado el regreso de un hijo pródigo a sus filas en este mercado: Carlos Zambrano, que llegó libre de Boca.

Guerrero y su cruce con los hinchas de Alianza Lima: hubo más de 400 respuestas a este comentario.

Sin embargo, la historia no quedó ahí. Una cuenta partidaria del club de la capital peruana escribió un largo texto criticando a Guerrero por no regresar y elegir a Racing. Lejos de dejarlo pasar como un posteo más, el ex Bayern Munich y Hamburgo les respondió por privado: "O sea a otros jugadores sí (los perdonan), pero a mí no. Ok, no hay problema. La vida sigue y tendré que ser feliz en otro club", tiró.

"El hincha seguirá siendo hincha del mismo club del que fui siempre. Arriba Alianza", aclaró Guerrero en un video que muestra la conversación en Instagram. A falta de demostrar adentro del área, el nuevo delantero de Racing avisó que sigue tan picante como siempre.