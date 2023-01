El tenso cruce entre referentes de Boca y Rapallini en el avión de regreso: "¿Qué, si no nos...?"

Racing venció a Boca y obtuvo así el primer título de la temporada 2023. La Academia se quedó con el triunfo por 2-1 ante el Xeneize en un partido disputado en Emiratos Árabes Unidos en el marco de la primera edición de la Supercopa Internacional. Fernando Rapallini, árbitro del encuentro, fue uno de los principales protagonistas de la jornada luego de sancionarle a Agustín Sandez, un penal en el último minuto del partido.

El colegiado recibió críticas de diferentes sectores y, como se podía esperar, principalmente del mundo Boca. Sin ir más lejos, fue Hugo Benjamín Ibarra quien apuntó contra el referí en conferencia de prensa: “Ya terminando el partido, se da una situación de un penal, que yo creo que el árbitro, mínimamente, la debía chequear. Debería usarse un mismo criterio: a nosotros no nos cobró penal en la cancha de Racing. Ya no nos podemos quejar más”.

Pero, esto estuvo muy lejos de quedar allí. Como se conoció semanas atrás, tanto las delegaciones como los árbitros y el personal de la Liga Profesional compartieron el mismo avión para llegar (y volver) de Abu Dhabi. Cuando el temor se posaba sobre una posible pelea entre los jugadores de ambos equipos (teniendo en cuenta el antecedente del Trofeo de Campeones), hubo discusión, pero con cambio de protagonista.

El que la pasó mal fue Fernando Rapallini. Según informó el diario deportivo Olé, referentes de Boca le prohibieron a parte de la tripulación ocupar sus lugares. “'No pueden pasar acá ustedes, esto es sólo para nosotros. No pueden viajar acá', fue el freno que pusieron dos de los principales referentes, a pesar de que muchos de los pasajeros tenían sus tickets con asientos numerados para esa parte del avión", comenzó el mencionado medio.

"En ese momento empezó un intercambio de palabras entre los jugadores y las personas que debían viajar allí, que de buena manera les explicaron que esos lugares no eran únicamente para ellos y que a la ida había ocurrido lo mismo con los futbolistas de Racing y no habían existido inconvenientes. Pero no hubo caso: en medio de ese ida y vuelta pasaron por delante de los jugadores algunos integrantes de la decena arbitral (sí, eran diez), que también pretendían ocupar sus lugares. Y ahí, desde el fondo del avión surgió el grito de otro futbolista del plantel. '¿Qué, si no nos corremos nos vas a cobrar penal?'", añadió.

Por último, a la hora de expresar cual fue la solución final, el medio sentenció: "Los jugadores, los integrantes del CT de Ibarra, los miembros del Consejo (incluido Juan Román Riquelme) y algunos dirigentes fueron sentados solos en la parte de atrás y el resto de los que tenían asignados esos asientos tuvieron que reubicarse en la parte delantera con los jugadores de Racing y algunos empleados de Aerolíneas Argentinas que también venían en el vuelo".