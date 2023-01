La gran noticia sobre Campazzo que ilusiona a la Selección argentina: "Hay buenas..."

Desde que llegó al Estrella Roja, Facundo Campazzo volvió a tener los minutos en cancha y el brillo que había perdido en el último año y medio en la NBA. Sin embargo, todavía no pudo recuperar su sonrisa de forma completa, ya que no pudo debutar en la Euroliga por una sanción a su club. Tras un largo tire y afloje, el equipo serbio no apelará la respuesta negativa del TAS y el cordobés deberá esperar hasta marzo para reaparecer en la máxima competencia del Viejo Continente. Sin embargo, hay un importante saldo positivo en medio de este embrollo que tiene al 7 como principal perjudicado.

Campazzo no podrá jugar la Euroliga hasta marzo: ¿jugará con la Selección argentina en febrero?

La Comisión de Control de Gestión, un órgano independiente dentro de la Euroliga, sancionó al Estrella Roja por ciertas irregularidades y faltas de pago a sus jugadores. ¿El castigo? La prohibición de inscribir nuevas piezas en el torneo hasta el 1° de marzo, por lo que Campazzo solo podrá disputar los encuentros de su equipo en la Liga ABA hasta entonces. No obstante, el hecho de no estar en el plantel "europeo" del club serbio le permitiría ser convocado para los encuentros decisivos por Eliminatorias que tendrá la Selección argentina en febrero.

Según pudo saber MDZ Online, Campazzo podría sumarse al plantel de Pablo Prigioni para los encuentros ante Canadá y República Dominicana, en los que la victoria es una obligación para clasificar al próximo Mundial: "Hay buenas chances de que pueda ir", le confirmaron a este medio.

Campazzo no pudo estar en la última ventana: fue derrota ante República Dominica y victoria ajustada ante Bahamas.

Desde que la FIBA implementó el sistema de ventanas de partidos para su sistema de clasificación a las Copas del Mundo, tanto la NBA como la Euroliga decidieron que no prestarían a sus jugadores para los encuentros de Eliminatorias que se superpongan con sus temporadas.

Al no estar inscripto en el plantel de Estrella Roja, Campazzo podría ser convocado por Pablo Prigioni para los partidos de la Selección argentina. El Alma recibirá a Canadá el 24 de febrero y a República Dominicana el 27. De acuerdo con lo que informó el sitio especializado UnoContraUno Web, la sede de los encuentros sería Mar del Plata. Como fue mencionado anteriormente, los únicos resultados que le bastan a la Albiceleste son dos victorias para clasificar a la cita mundialista.

Así están las Eliminatorias de América para el Mundial, que se disputará en septiembre de 2023.

Hay seis pasajes a Indonesia, Filipinas y Japón por repartir en las Eliminatorias de América para el Mundial. Los tres primeros de cada zona, sumado al mejor cuarto, estarán en la próxima Copa del Mundo. Por ahora, Canadá es el único clasificado del grupo E, mientras que Argentina, Venezuela y República Dominicana están empatados en el segundo puesto con 7 victorias y tres derrotas cada uno. Sin dudas, Campazzo sería de gran ayuda para lograr el objetivo.