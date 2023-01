La durísima respuesta desde la Euroliga a Campazzo por su sanción: "Si tiene algún problema..."

Cada domingo, las redes sociales se llenan de highlights de Facundo Campazzo, que está destacando en sus primeros partidos con el Estrella Roja en la Liga ABA. Pese a que siempre es bueno verlo en una cancha, el cordobés no dejó la NBA para jugar en la competencia que nuclea a los clubes más importantes de diferentes países de la ex Yugoslavia, sino que lo hizo para volver a brillar en la Euroliga. Sin embargo, la máxima competencia europea no dará el brazo a torcer con su sanción al equipo del cordobés.

En charla con el sitio BasketNews, Marshall Glickman, CEO del torneo, se refirió al castigo que le fue impuesto al Estrella Roja e imposibilita al argentino disputar dicho campeonato: "Como saben, a los jugadores no se les pagó a tiempo. Tenemos un organismo independiente llamado Comisión de Control de Gestión que realizó investigaciones profundas. Son un grupo de tres abogados que no tienen bagaje y no tienen nada que ver directamente con el baloncesto", comenzó.

Glickman, CEO de la Euroliga.

Al explicar la función de este grupo legal, el estadounidense ahondó en los pormenores de por qué el último campeón serbio no podrá inscribir a Campazzo hasta marzo: "Llegaron a la conclusión de que el club no estaba disponible con cierta información que era necesaria. Mientras tanto, pudieron registrar jugadores que de otro modo no habrían podido registrar, lo que potencialmente les dio una ventaja competitiva que de otro modo no habrían tenido".

En las últimas semanas, seguidores del argentino iniciaron la campaña #FreeFacu en redes sociales y sus propios compañeros del Estrella Roja lucen la frase "Let Campazzo play" (Dejen jugar a Campazzo, en inglés) en sus camisetas de precalentamiento. Ante estos reclamos, Glickman aseguró que la sanción no tiene como objetivo castigar al cordobés: "No era una cuestión de ‘¿Puede Campazzo jugar o no jugar?’ No tuvo nada que ver con Campazzo. Tenemos que mantener la integridad del sistema, particularmente en una situación en la que estamos haciendo exactamente lo que la Comisión de Control de Gestión nos pidió que hiciéramos".

Además, el presidente de la mejor competencia fuera de la NBA admitió que quiere ver al ex Dallas Mavericks y Denver Nuggets en acción: "Me siento muy mal por Campazzo, personalmente. Obviamente, a todos nos gustaría que estuviera en la cancha. Esa no es la cuestión".

Los compañeros de Campazzo, con la 7 en la espalda: "Déjenlo jugar".

Pese a revelar que tuvo un diálogo "cortés y muy educado" con el 7, el CEO de la Euroliga lanzó una picante advertencia: "Creo que hicimos lo correcto. No creo que hubiera sido apropiado para mí intervenir solo porque a todos nos gustaría que jugara este jugador en particular. Creo que mi trabajo es defender los intereses de todos los jugadores. Creo que, si el Sr. Campazzo tiene algún problema, debería hablar con sus agentes. Porque sus agentes estaban muy al tanto de la situación", cerró.