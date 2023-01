El pequeño “gran” gesto de Messi con Mac Allister frente al plantel: “Nadie dijo una palabra”

Por si quedaban dudas, Lionel Messi en el último mes se encargó de dar sobradas muestras de su liderazgo cada vez que le toca vestir la camiseta de la Selección argentina. El capitán de la Albiceleste fue, como de costumbre, pieza clave en la consagración del elenco nacional en el Mundial de Qatar 2022.

Desde el inicio del ciclo de Alejandro Sabella como DT de la Selección argentina, allá por 2011, el rosarino ha llevado la cinta de capitán. Muy criticado en ocasiones, el mejor jugador del mundo se encargó de disipar las mismas con sus acciones dentro del campo de juego.

En este contexto, quien dio apenas una muestra de ello fue Alexis Mac Allister. Si bien la entrevista del actual jugador del Brighton & Hove Albion fue meses atrás, tras su actuación estelar en la máxima cita mundialista (terminó siendo titular indiscutido del campeón del mundo), esta volvió a tomar trascendencia.

En su diálogo con el medio sitio The Athletic, el ganador del Mundial recordó el momento en el que conoció a Lionel Messi. "Quedé rojo, absolutamente rojo. Ni siquiera podía saludarlo. Me puse realmente muy nervioso porque estaba frente a uno de los mejores jugadores del mundo, pero fue un momento fantástico, por supuesto", contó.

A la hora de revelar la anécdota que habla sobre la personalidad de Messi y su trascendencia en el grupo, Mac Allister soltó: “Todos me decían 'Colo', que es como llaman a los pelirrojos en Argentina. Y no me gusta mucho, entonces Leo se lo dijo a los compañeros. Les dijo: 'No le gusta que lo llamen Colo, ¡así que no lo llames así!'".