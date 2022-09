La fuerte decisión de Tevez en Rosario Central a horas de visitar a Argentinos

En el tiempo que lleva como DT de Rosario Central, Carlos Tevez demostró ser firme en sus convicciones y no guardarse nada ante la prensa. Algunas semanas atrás, el Apache se enojó con varios periodistas por la insistencia sobre la titularidad de Gaspar Servio y la posibilidad de que Jorge "Fatura" Broun reemplace al ex Dorados de Sinaloa.

Fatura Broun volverá al arco de Central.

Aunque parecía que no iba a dar el brazo a torcer, Tevez pondrá a uno de los preferidos de la hinchada. Fatura, confeso hincha canalla, volverá al arco de Central por primera vez desde el 25 de noviembre de 2021, partido ante Colón en el que sufrió una rotura de ligamentos. El regreso de Broun a la titularidad será ante Argentinos Juniors este jueves.

En aquella picante conferencia de prensa, Tevez había dejado en claro que, llegado el momento, iba a probar al ex Gimnasia en el arco: "Confío plenamente en Gaspar y obviamente Broun va a tener su oportunidad porque se lo está ganando. Yo los voy a tener que ver porque se les vence el contrato a los dos a fin de año y voy a tener que tomar una decisión".

Sin embargo, también se mostró muy molesto por la insistencia de algunos periodistas: "Como veo, se está tocando mucho el tema Broun... La verdad es que yo, primero y principal, no me dejo llevar por las redes sociales, ¿sí? no soy un técnico al que los representantes me saquen o me pongan jugadores", disparó.

Por otra parte, Tevez tuvo que sacar del equipo a Damián Martínez, defensor que se lesionó, y eligió a Facundo Almada para cubrir el lateral derecho. Esta decisión llegó como producto de la imposibilidad de contar con Ismael Cortez, otro jugador que se encuentra de baja por molestias físicas. Rosario Central, que viene de ganarle a Talleres, visitará al Bicho de la Paternal el jueves a las 20:30.