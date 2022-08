La repregunta que hizo explotar a Tevez como nunca antes en Central: "A mí no me..."

Rosario Central no pasa por un buen momento. A pesar del envión que había tomado tras el clásico rosarino, el Canalla no pudo hilvanar buenos resultados. Por eso, la gente se comenzó a impacientar con el equipo y piden por algunas modificaciones en las redes sociales, como el ingreso de Jorge "Fatura" Broun por Gaspar Servio. Sin embargo, esto no le cambia la ecuación a Carlos Tevez, quien se enfureció como pocas veces se lo vio como jugador y nunca en su nueva faceta.

En conferencia de prensa, un periodista preguntó por la situación de Broun, un jugador querido por la hinchada por su trayectoria y pasión por el club pero suplente de Servio, y a Tevez se le dibujó una sonrisa nerviosa porque sabía por donde venía la mano: "Como veo, se está tocando mucho el tema Broun... La verdad es que yo, primero y principal, no me dejo llevar por las redes sociales, ¿si?", empezó fuertemente su respuesta.

Tevez, molesto por la pregunta y mirando firmemente al periodista en cuestión, agregó: "Lo único que puedo confirmar para el partido del sábado es que mi arquero es Gaspar, para sacar todas las dudas". Además, el DT advirtió a la gente de Central que "hay gente que es mandada a hacer preguntas cuando uno no está estabilizado o se le echa la culpa a Gaspar por el gol del otro día y meten presión para que yo ponga a Broun". Durísimo.

Servio está bajo la mira de los hinchas y el pedido por Broun hizo estallar a Tevez.

Ante este comentario, quien hizo la pregunta quiso interrumpir pero un Tevez furioso como nunca antes cortó de raíz: "Conmigo esas cosas no van. El periodista volvió a explicar la intención de su consulta, que era plantear la posibilidad de que Broun ataje en Reserva, pero Carlitos explicó que ya se habían hecho dos preguntas en la misma conferencia y le avisó a la hinchada canalla que "no soy un técnico al que le ponen o sacan jugadores".

Luego, Tevez aclaró: "Confío plenamente en Gaspar y obviamente Broun va a tener su oportunidad porque se lo está ganando. Yo los voy a tener que ver porque se le vence el contrato a los dos a fin de año y voy a tener que tomar una decisión". Y por último, afirmó que "este no es un momento para Broun pero no soy un técnico al que los representantes me saquen o me pongan jugadores".