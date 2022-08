Sufre Tevez: la durísima noticia que recibió Rosario Central tras la derrota ante Banfield

En el empate 0-0 entre Rosario Central e Independiente, disputado el pasado 16/7, el delantero uruguayo del Canalla, Jhonatan Candia, sufrió una lesión en uno de sus pies que se agravó cuando cinco días más tarde jugó el clásico frente a Newell's. Desde entonces, y tras haber probado distintos métodos de rehabilitación que resultaron ineficientes, el ex Huracán nunca más pudo volver a ponerse la camiseta del equipo rosarino. Por lo que luego de la derrota 1-0 contra Banfield, el jugador -con el consenso del club- comunicó su decisión de irse a su país natal para realizarse un tratamiento de medicina alternativa que le demandará entre tres y seis meses. ¿Qué significa esto? Que Carlos Tevez no lo podrá utilizar hasta el año que viene.

Candia realizó su descargo a través de su cuenta personal de Twitter y dio detalles de la situación: “Hola, buenos días. Quiero mediante este medio darle al hincha de Central un panorama sobre mi lesión, porque he visto que se ha opinado cualquier boludez en las redes sociales. Tuve un traumatismo en el mediopié, en el ligamento Lisfranc, en el partido con Independiente, que no me permitió seguir jugando. A los días, teníamos el clásico y para tolerar el dolor lo decidí jugar infiltrado. Ahí fue donde se me hizo también un edema óseo (inflamación dentro del hueso). No sé si producto de la infiltración o de un golpe en el partido".

Sobre los tiempos de recuperación, escribió: "Esto me me podría llevar de 12 a 24 semanas. He probado tratarme con muchas cosas para poder adelantar el proceso de curación como magnetoterapia, láser, etc. Es por eso que este martes viajé a Uruguay, para ver otro método que ¡me pueda ayudar a recuperarme antes!".

"Por último, agradecerle al pueblo canalla por el aguante y los mensajes de apoyo que se hacen sentir y ¡ayudan mucho en este momento! Espero con muchas ganas estar pronto en la cancha. ¡Abrazos a todos!”, cerró.

Candia únicamente disputó tres encuentros con la camiseta de Central.

A mediados de año, Rosario Central le compró el 50% del pase del delantero uruguayo de 27 años a Huracán y llegó como uno de los primeros y principales refuerzos del ciclo Tevez; firmando hasta 2025. Sin embargo, tan sólo pudo jugar tres partidos: el del debut ante Sarmiento y los dos ya mencionados, contra Independiente y Newell's. Candia fue justamente el que le tiró el centro a Alejo Veliz para que convirtiera, de cabeza, el único gol del último clásico.

Se pierde todo lo que queda de competencia en este 2022 porque, debido al Mundial, se acortaron los tiempos y el campeonato finaliza el fin de semana del 23 de octubre. Según lo que comentó el propio futbolista, no llegaría a tiempo para esa fecha.