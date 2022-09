La pregunta de un periodista uruguayo que Scaloni cortó en seco: “¿Vos me ves sonriente?”

La Selección argentina venció a Honduras por 3-0 con una gran actuación de Lionel Messi, que marcó un doblete y otro gol de Lautaro Martínez. De esta manera Lionel Scaloni llegó a los 34 partidos consecutivos sin conocer la derrota. En este contexto el DT enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y protagonizó una particular situación.

El director técnico del seleccionado nacional se encontraba realizando su análisis sobre lo sucedido en el campo de juego del Sun Life de Miami cuando de repente optó por cortar en seco la pregunta de un periodista uruguayo tras escuchar “ahora que es todo sonrisas...”.

“¿A mi me vez sonriente?”, fue la frase con la que el DT, serio como acostumbra, interrumpió al periodista. Ante la risa de los presentes y luego de terminar de escuchar la consulta completa, la cual se refería a las críticas que afrontó en sus inicios y, en contrapunto, al gran presente que atraviesa en su cargo, Scaloni respondió.

"Lo primero es no estar atento a lo que se dice porque sino, como bien decís Argentina es un país futbolero. Segundo, la opinión es algo personal y hay que respetarla. En ese momento no me paraba a pensar lo que decían de mí. Yo quería hacer mi trabajo, en los seis meses que fuimos interinos teníamos claro que queríamos que la Selección argentina sea para todos", manifestó.

Además, añadió: "Después ocurrió que seguimos, con la misma ilusión. Esto es fútbol y somos conscientes que a veces se gana y a veces se pierde. Es importante en un país como el nuestro que la gente entienda que el futbolista siente igual que ellos cuando las cosas no van bien, porque estaba instalado una cosa que no era verdad".

"En lo personal lo mismo que ahora, por eso te preguntaba si me vez sonriente. Ganamos, sí, perfecto. Pero esto sigue, mañana hay que levantarse y volver a entrenar porque jugamos el martes. Después del martes viene preparar el último partido y el Mundial. Creo que no porque se gane podes tener la palabra de decir lo que quieras y no porque pierdas sos el peor. Siempre hay que rescatar las cosas buenas", sentenció Scaloni.