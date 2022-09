El "enojo" de un referente de la Selección con Scaloni por no ser titular ante Honduras

En el marco del penúltimo partido que disputará antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina se verá las caras ante Honduras. El duelo comenzará a las 21 (hora de Argentina) y tendrá lugar en el Estadio Sun Life de Miami, Estados Unidos. En este contexto Lionel Scaloni tomó una decisión que no fue del todo aceptada por uno de sus referentes.

El DT, que se consagró campeón de la Copa América 2021 y cortó así una sequía de 28 años sin títulos para el seleccionado mayor, optó por mandar desde el inicio a un equipo alternativo, con el fin de intentar definir algunas dudas con respecto al armado de la lista de 26 jugadores que viajarán a la máxima cita mundialista.

De esta manera, el DT se inclinaría por Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Germán Pezella o Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso o Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

El Dibu tiene su lugar asegurado en Qatar y no estará desde el inicio ante Honduras.

Esteban Edul, periodista de ESPN que sigue el día a día de la Selección, confirmó que Emiliano Martínez no tomó de la mejor manera la decisión del DT: "A Dibu no le gustó que lo saquen. Fue hasta la habitación del técnico, golpeó la puerta y le preguntó por qué no iba a atajar"

Instantáneamente, el mismo periodista que se encuentra en Estados Unidos, reveló cual fue la respuesta de Scaloni a dicho planteamiento por parte del jugador del Aston Vila: "Le dijo 'con vos ya tengo a mi arquero titular, necesito definir otros puestos, entendeme'. Él quería atajar los dos".