De Paul, el nivel de la Selección argentina y ¿una respuesta para Mbappé?: “Demostramos que…”

La Selección argentina llegará a Qatar 2022 como uno de los grandes candidatos. Dos títulos, 33 partidos sin perder y un gran juego son motivos suficientes para que los hinchas se ilusionen con llegar lejos en el Mundial. Sin embargo, las dudas pasan por cómo se mide la competencia que tiene la Albiceleste con respecto a los principales equipos de Europa. Precisamente, Kylian Mbappé generó una gran polémica sobre esto hace algunos meses, pero Rodrigo De Paul aseguró estar en desacuerdo.

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan", aseguró la figura de Francia en mayo. Sin embargo, De Paul no cree que esto sea cierto y una prueba de ello fue la última Finalissima: "Este equipo argentino, al todos jugar en Europa y muchos siendo protagonistas en equipos de renombre, compete por igual con el europeo", sentenció.

Luego, el mediocampista del Atlético de Madrid aseguró que la incertidumbre por el nivel de la Scaloneta con respecto a los candidatos europeos nació desde el periodismo y que, en realidad, no hay tantas diferencias: "El juego periodístico a veces... Cuando jugamos con Italia, había dudas en algunas declaraciones con respecto al choque con equipos europeos y demostramos que jugando contra el último campeón de Europa la selección lo hizo muy bien. No siento que estemos a otro ritmo", disparó en charla con TyC Sports.

"DALE MARITO" uD83DuDD7AuD83CuDFB6 Al ritmo de Rosalía, Rodri De Paul se tiro los prohibidos y Otamendi le marcó un parecido al jugador del Atlético Madrid por su nuevo look uD83DuDC71uD83CuDFFBuD83EuDD23... pic.twitter.com/rjGAhoOu8z — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2022

Por último, De Paul destacó la competencia que significa jugar en este lado del charco: "La Copa América y las Eliminatorias son muy muy difíciles, además. Pero nosotros estamos preparados para afrontar cualquier tipo de situaciones. Yo siento que estamos a la par, estamos muy seguros del equipo que tenemos. Jugamos con Brasil, Uruguay, Chile, con ellos compitiendo también con jugadores que juegan afuera y hemos competido y llevamos más de 30 partidos sin perder".

"El partido con Italia habrá despejado algunas dudas, pero internamente no. No había dudas desde adentro", expresó una de las piezas clave de la Selección argentina. El equipo tiene la confianza alta y De Paul dejó en claro que no hay signos de pregunta sobre lo que este plantel puede alcanzar.