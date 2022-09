Selección: estado "actualizado" de la renovación de Scaloni y su postura firme

A 58 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, aún no hay novedades respecto de la renovación de contrato de Lionel Scaloni con la Selección argentina y todo parece indicar que esta se resolverá -por sí o por no- una vez finalice la Copa del Mundo, tal como pretende el entrenador. Por su parte, el presidente de la AFA, Chiqui Tapia, desea cerrarlo cuanto antes. Sin embargo, por ahora no hay acuerdo y las negociaciones estarían en "stand by", según informó Gasón Edul.

Scaloni todavía no definió si continúa al mando de la Selección post Qatar 2022.

El periodista que cubre el día a día de la Albiceleste para TyC Spots comentó al aire que "Tapia quiere que siga Scaloni y el técnico aceptó escuchar, pero no quiere renovar antes del Mundial". Y luego agregó un dato que puede llegar a ser determinante para la resolución de la extensión del vínculo: "Todavía no recibió la oferta que pretende. Va a dejar el tema para más adelante".

Al requisito sine qua non que pone Scaloni de que recién quiere definir la extensión de su vínculo post Mundial, también se le sumaría el hecho de que todavía tampoco habría acuerdo en lo económico.

El contrato actual del cuerpo técnico argentino vence el 31 de diciembre de este año, diez días después de que se sepa quién es el nuevo campeón del mundo.

Con Scaloni al mando, la Selección argentina cortó una sequía de 28 años sin títulos, metió Copa América 2021 y Finalissima 2022 y además logró el invicto más largo de su historia: 33 partidos (vigente).