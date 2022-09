La respuesta sin casete de Enzo Fernández sobre la chance de ir al Mundial: “Creo que el DT me…”

Cuando el reloj marcaba 18 minutos de la segunda etapa, Lionel Scaloni decidió que Enzo Fernández tenga su debut absoluto con la camiseta de la Selección argentina. El actual jugador del Benfica aprovechó al máximo sus minutos dentro del campo de juego y pide a gritos un lugar en la lista definitiva para el Mundial de Qatar 2022.

"Es un gran grupo, se disfruta mucho el día a día. Estoy con un presente muy lindo y disfrutándolo a full", fueron las palabras que empleó el jugador surgido de las divisiones inferiores de River para graficar como vive el día a día junto a sus compañeros en Estados Unidos.

A la hora de ser consultado sobre si se imagina dentro de la lista definitiva para Qatar, con total naturalidad, expresó: "Si, obvio. Creo que el DT me dio la oportunidad de mostrarme hoy, después decidirá él la lista final. Vengo a aportar mi granito de arena y tratar de hacer lo mejor posible para poder estar".

Sobre la adaptación post llegada al fútbol europeo, añadió: "No tuve la oportunidad de hablar, tampoco me gusta mucho salir en los medios. Me escondo un poco. Benfica me dio la oportunidad, la estoy aprovechando al máximo. Tengo unos compañeros que me han brindado toda la confianza desde un principio, el cuerpo técnico también. Estoy disfrutando el momento, adaptándome de la mejor manera. Espero seguir creciendo".

Para finalizar, Fernández se refirió a lo que fue cumplir el sueño de jugar junto al mejor jugador del mundo: "Una felicidad enorme, un sueño cumplido. El año pasado venía pensando sobre poder jugar con él. Lo soñé en todo momento, hoy tuve la oportunidad y lo disfruté mucho"