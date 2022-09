Langoni, héroe de Boca, habló por primera vez tras su debut goleador en la Bombonera

El pasado domingo, 28 de agosto, quedará grabado a fuego en la carrera de Luca Langoni, quien está dando sus primeros pasos en Boca. El juvenil, autor del doblete que puso a su equipo a seis puntos del líder de la Liga Profesional, estuvo en boca de todos tras su debut goleador en lo que fue su séptimo partido en el primer equipo. Tras varios días, el juvenil habló con el sitio oficial de Boca Predio y se refirió a lo que significó cumplir uno de los mayores sueños de su vida.

Para comenzar, la joyita con la que cuenta Hugo Ibarra en su plantel manifestó: "Todo el esfuerzo que venimos haciendo dio sus frutos y hoy es una alegría inmensa para mí y para mi familia. En el segundo gol explotó la Bombonera, no lo podía creer, me saqué mi remera y festejé con mi familia que estaba ahí".

Sobre la importancia de su familia, que lo apoyó en todo momento a lo largo de su formación, expresó: "Dejaron muchas cosas de lado para llevarme al entrenamiento, darme de comer, comprarme botines. La camiseta de este partido quedó para ellos, va a un cuadrito".

"Me escribieron algunos famosos que creo que nunca... Streamers, Coscu, me mandaron varios mensajes, me felicitaban, que había salido en todos lados, no lo podía creer, todavía no caía", añadió el atacante de veinte años, que llegó a Brandsen 805 hace aproximadamente 13 años y transitó por todas las categorías del club.

En cuanto a sus objetivos, Langoni contó: "Consolidarme en el equipo titular, pelear para ganarme el puesto y conseguir títulos, que sería lo más lindo". Finalmente, le dedicó unas palabras a todos aquellos que se encuentran luchando por sus sueños en las categorías formativas: "No es fácil llegar, pero todo es posible. Es un sueño y lo estoy viviendo, nunca bajé los brazos, siempre me esforcé para llegar acá. Que nunca frenen, que le den para adelante que todo llega".