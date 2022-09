El insólito motivo por el que Zambrano no se entrenó en Boca este jueves

Insólito. Mucho se especuló este jueves con el armado del equipo de Boca para enfrentar a Colón en Santa Fe. Llamó la atención la ausencia de Carlos Zambrano en el once titular, aunque no encendió las alarmas porque se podía vislumbrar que Hugo Ibarra lo iba a cuidar porque tiene cuatro amarillas y una tarjeta contra el Sabalero lo dejaba afuera del Superclásico ante River. Pero este jueves, el peruano no practicó con el plantel por un motivo increíble: se equivocó de lugar de entrenamiento.

Sí, Zambrano se fue hasta el predio de Boca en Ezeiza. Así lo informó Leandro Aguilera en TyC Sports: "Ayer Zambrano no practicó porque se equivocó de lugar donde se tenía que entrenar. En lugar de ir a Casa Amarilla de manera directa vino hasta acá", sorprendió el periodista, que se encontraba en el predio de Ezeiza.

Automáticamente, el resto del panel de Dale al Medio se agarró la cabeza por lo insólito de la situación y, entre risas, preguntaron si el peruano vivía cerca de La Bombonera. Por otra parte, Tato explicó un poco más y recordó que Zambrano se entrenó diferenciado hace algunos días: "Tengo entendido que vive cerca de Ezeiza. Ayer dábamos un once y pensábamos que lo estaban cuidando porque tiene cuatro amarillas pensando en el Superclásico y no viene por ahí".

Además, Aguilera indicó que el peruano podría jugar igualmente ante Colón, aunque Nicolás Figal y Marcos Rojo podrían ser los centrales: "Aparte no se entrenó en la práctica del miércoles con el grupo, estuvo con kinesiología. No pasa tanto por cuidarlo o preservarlo para River. No descarto que Figal junto a Rojo sean los centrales. Zambrano podría jugar, sin cuidarlo".

Boca generalmente se entrena los jueves en Casa Amarilla, lindero a La Bombonera, y el despiste de Zambrano pasó por irse al predio de Ezeiza de forma equivocada. Así, llegó tarde a la práctica de fútbol y su lugar lo ocupó Facundo Roncaglia. En semanas normales, el jueves es el único día en el que el Xeneize no se entrena en Ezeiza.

De esta manera, el equipo de Hugo Ibarra para enfrentar a Colón sería: Agustín Rossi; Nicolás Figal o Marcelo Weigandt, Nicolás Figal o Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Esteban Rolón, Martín Payero, Oscar Romero; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco.