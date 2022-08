La conmovedora carta del abuelo de Luca Langoni tras sus dos goles en la Bombonera: “No te imaginás la…”

Seguramente Lucas Langoni se debe haber pellizcado más de una vez durante la noche del domingo para corroborar que no estaba soñando. El juvenil, categoría 2002, ingresó para disputar los últimos 20 minutos del duelo ante Atlético Tucumán cuando el marcador era adverso para Boca en la Bombonera. El juvenil se despachó con un doblete que le dio el triunfo a su equipo y lo dejó a seis puntos del líder del torneo, justamente su víctima.

Luego de una vida en el club de sus amores, donde llegó desde muy chico, el extremo logró cumplir el gran sueño que anhelaba. "Todavía no caigo en lo que pasó. Es algo impresionante meter un gol, pero nunca pensé que iba a meter dos. Me voy feliz por mi equipo", manifestó post partido.

"Los dos goles fueron para aportar al equipo asi que contento. Tuve la suerte de hacer tres goles acá (en la Bombonera) con la Reserva, Siempre es lindo hacer goles con toda esta gente, era mi sueño y hoy lo cumplí", añadió el jugador que el próximo 2 de septiembre cumplirá 20 años.

Como era de esperarse todo su entorno familiar está más que orgulloso por su presente. Meses atrás, más precisamente en junio, cuando debutó como titular fue recibido como un héroe en su barrio y en esta ocasión fue su abuelo Eduardo quien manifestó toda su alegría a través de una carta publicada en Facebook.

Eduardo, abuelo de Lucas, expresó toda su emoción a través de las redes sociales.

"Sueño cumplido por vos y por nosotros. El orgullo del apellido futbolero Langoni. No te imaginas la alegría que tengo, no puedo hablar de la emoción. Recién estoy bajando. No dormí. Sabés que tu alegría es la nuestra. Ahora más que nunca. Mirá hacia delante, siempre con la humildad que te llevó a donde estás. Nunca te olvides de la humildad y sencillez. Te queremos mucho. Tus abuelos", escribió.