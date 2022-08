La tremenda comparación del descubridor de Luca Langoni con un ídolo de Boca: "Me hizo acordar a..."

Luca Langoni tuvo una tarde-noche en la Bombonera que no podrá olvidar jamás. El joven categoría 2022, que fue suplente de Exequiel Zeballos en Reserva hasta que el Changuito subió a Primera, ingresó en la segunda parte ante Atlético Tucumán y torció una historia que venía mal para Boca. Sus goles llevaron a la remontada de los de Hugo Ibarra y provocó que baje un "vamos, vamos los pibes" desde las tribunas. Sin dudas, el chico de 20 años fue la figura de la victoria azul y oro y su descubridor hizo una comparación que ilusiona a los hinchas.

¡¡EL SUEÑO DEL PIBE!! ¡DOBLETE DE LANGONI PARA LA REMONTADA DE BOCA!



¡¡EL SUEÑO DEL PIBE!! ¡DOBLETE DE LANGONI PARA LA REMONTADA DE BOCA!

Como suele suceder cuando un jugador tiene un partido consagratorio, Langoni fue tapa de todos los diarios y mencionado en cada nota alusiva a Boca en este lunes. Por ejemplo, TyC Sports le hizo una nota a sus padres y fue su mamá Jacqueline quien brindó detalles sobre cómo llegó el delantero a las inferiores del Xeneize: "Lo vio Maddoni en el club Central Norte, nos dio una tarjetita y lo citó para Boca", reveló.

Claro, Ramón Maddoni es un héroe "anónimo" detrás de grandes alegrías de Boca. El histórico cazatalentos del Club Parque fue quien descubrió, entre otros, a nada menos que Juan Román Riquelme. Para tomar noción de lo que fue su trabajo en el Xeneize, el formador ni siquiera recordaba ser el responsable de que Langoni llegue a Casa Amarilla: "Me sorprendió, ni él se debe acordar de mi, como yo tampoco de él. Me suena su nombre, el tema que me pasado tantos jugadores por mi cabeza, pero me alegra que su familia se acuerde. Por los dichos de su mamá me enteré. No me gustaría conocerlo, me gustaría reconocerlo. Ya lo voy a encontrar", expresó en una charla con Super Deportivo Radio.

En el programa emitido por Radio Villa Trinidad, Maddoni se sumó la estrellita de Langoni a su amplio récord de joyas encontradas y se animó a compararlo con un ídolo de Boca: "Ahora puede decir tranquilamente: a este lo lleve a Boca también. Cuando lo vi convertir los dos goles, me hizo acordar a Carlitos Tévez, por la manera en que le pegó a la pelota". Pavada de elogio.

Luego, el exformador de talentos de Boca, que también descubrió a Fernando Redondo y a Fernando Gago, justificó su comparación entre Langoni y Tevez: "El golpe de pelota que tuvo, el juego que tiene es parecido. Tiene el pase corto, sale ligero en las jugadas, mete las manos en las jugadas. Sobre todo el shot, a la hora de sacar la pelota y como le pegó", concluyó.