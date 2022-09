Mammana reveló el doloroso motivo de su festejo en el gol de River ante San Lorenzo

Detrás de cada atajada, quite en defensa, buen pase o gol hay un jugador que tiene una historia particular. Muchas veces, el aspecto personal de los futbolistas es soslayado a la hora de analizar el detrás de las acciones dentro de un campo de juego. En el Nuevo Gasómetro, Emanuel Mammana fue el inesperado autor del tanto de la victoria para River y emocionó con la explicación detrás de su festejo.

Los futbolistas que no están acostumbrados a marcar goles suelen llamar la atención en sus celebraciones. Este fue el caso del central de River, que convirtió por quinta vez en su carrera. En charla con TNT Sports, Mammana se mostró muy contento antes de revelar el motivo detrás de su festejo: "La verdad que estoy muy feliz, marcar con esta camiseta es algo hermoso [...] Cuando se me dan los goles no sé cómo gritarlos y saco toda la pasión de adentro".

Luego, el defensor de 26 años le dedicó el triunfo a los fanáticos y a sus seres queridos, los protagonistas de su gesto al cielo tras el zapatazo que terminó en el fondo de la red: "Este triunfo es para los hinchas, la familia y mis ángeles que están en el cielo, mi mamá y papá. Ellos están siempre conmigo", aseguró.

La historia de Mammana está marcada por los fallecimientos de sus padres. El defensor llegó a las inferiores de River a sus ocho años y pensó en quitarse la vida cuando murió su papá: "Sentí ganas de largar todo después del fallecimiento de mi viejo, ya había perdido a mi mamá... Pensé en dejar el fútbol, incluso pensé en la locura de suicidarme. Lo quise hacer dos veces. Fue muy difícil, muy difícil. Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo", relató a Olé hace algunos años.

Una parte fundamental de su recuperación emocional fue River y el deseo de su propio padre de verlo como jugador profesional lo empujaron hacia adelante: "El club me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera. Crecí de golpe. Las lesiones, pese a ser difíciles, se recuperan. Pero los padres una vez que se pierden… Por eso la vida es lo que más valoro", aseguró Mammana, uno de los puntos altos dentro de un equipo irregular de Marcelo Gallardo.