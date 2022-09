El tajante análisis de Gallardo tras la sufrida victoria de River ante San Lorenzo: “Soy un tipo realista, hoy no…”

No se fue excesivamente conforme el Muñeco. Sí le dio aire y alegría a Marcelo Gallardo el triunfo de River 1 a 0 ante San Lorenzo que le permite seguir en la pelea por la Liga Profesional, tras dos derrotas consecutivas. Y si bien se llevó los tres puntos del Nuevo Gasómetro, el entrenador se autodenominó realista y aseguró: "Hoy ganamos. No fuimos una maravilla".

El entrenador de River valoró la victoria ante el equipo azulgrana y se mostró aliviado por el resultado: "Si hubiésemos perdido o empatado... Hoy tal vez merme la crítica solamente porque ganamos. Siempre es necesario ganar. Después está en uno hacer el análisis que corresponde para ser realista de las situaciones".

Tal como indicó el Muñeco, River no jugó bien, sobre todo en el segundo tiempo, y tuvo momentos de gran preocupación, donde no pudo tener la pelota y mucho menos generar situaciones de gol. El Ciclón se le fue encima y, si bien no hizo figura a Franco Armani, lo arrinconó contra su propio arco.

"Yo soy un tipo realista de las situaciones. Hoy ganamos, tuvimos pasajes de buen fútbol, no fuimos una maravilla pero tuvimos algunos pasajes en una cancha difícil contra un rival muy difícil. Esto nos va a dar, por lo menos, posibilidades de seguir pensando que se puede", cerró Gallardo.

El triunfo puso a River en el quinto puesto, a cuatro puntos de Gimnasia y a tres de Boca y Atlético Tucumán, aunque todos deben jugar su partido de la vigésima fecha del torneo. En la próxima fecha, el Millonario no podrá contar con Enzo Pérez, que llegó a la quinta amarilla, y Andrés Herrera, expulsado contra el Ciclón. ¿Le alcanzará a River para pelear hasta el final por el campeonato?