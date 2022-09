La tremenda banca de Gallardo a uno de los jugadores más resistidos en River: “Tiene coraje para…”

Tras dos derrotas consecutivas. River consiguió una necesitada victoria ante San Lorenzo. Aunque no fue vistoso, el Millonario supo aguantar los ataques del Ciclón, que fue a buscar el empate con todo luego de la expulsión de Andrés Herrera. Este triunfo mantiene vivos en la pelea a los de Marcelo Gallardo, quien resaltó de forma sorprendente el rendimiento de un jugador que es mirado de reojo por la hinchada riverplatense.

En conferencia de prensa, Gallardo volvió a destacar a su plantel, pero se deshizo en elogios para un futbolista en particular: "Lo bueno que tiene Esequiel Barco no se esconde nunca, la pide siempre. Para eso hay que tener personalidad. He visto muy buenos jugadores que, ante el error, tardaban mucho en pedirla. Eso se llama coraje en el fútbol".

Además, el Muñeco se refirió a la adaptación del joven ex Independiente y habló de su breve paso por la MLS: "Debe tomar mejores decisiones. Es un chico muy joven, que se fue a un fútbol en donde no creció como debía. Está en un proceso de aprendizaje, y yo estoy en esa búsqueda", expresó.

La llegada de Barco a River en enero había generado mucha expectativa por el recuerdo que había dejado en Independiente. Sin embargo, el joven de 21 años nunca pudo convertirse en un titular fijo para Gallardo y entró desde el banco de suplentes en muchas ocasiones.