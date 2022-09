Qué dijo Blandi del empujón de Casco, en el gol anulado a San Lorenzo que debió ser penal: “Siento que me…”

San Lorenzo cayó 1 a 0 este domingo en el Nuevo Gasómetro ante River y cortó una racha de cuatro partidos seguidos empatados y seis sin perder en la Liga Profesional. El Ciclón no pudo igualar en el final y a Nicolás Blandi, quien volvió después de mucho tiempo a jugar en el equipo de Rubén Insúa, le anularon un gol con polémica: Milton Casco lo empujó para dejarlo en fuera de juego, pero el VAR no llamó al árbitro para advertirle sobre la falta que debió ser sancionada con penal por el árbitro Patricio Loustau.

Blandi, sin quejarse, se refirió a la jugada después del partido: “No sé si estaba adelantado o no. Yo iba al límite de la línea de los defensores porque mi intención era anticipar al arquero porque sabía que el centro iba a venir fuerte". El futbolista quedó en fuera de juego tras el empujón de Casco, que si lo hubiera hecho caer probablemente habría generado la intervención del VAR.

"En un momento siento que me tocan de atrás y por ese toque doy un paso adelante y quizá quedo adelantado. No sé, la tendría que ver por tele. Intento ir al límite con la línea de los defensores, pero no sé quién fue (el jugador que lo empujó)”, agregó el delantero de San Lorenzo.

Lo cierto es que Blandi, con la intención de convertir el gol, avanza hacia la pelota sin dejar que el empujón lo derribara y le ganó en la salida a Franco Armani, desatando el grito de los hinchas del Ciclón. Instantáneamente, el juez de línea anuló la jugada por fuera de juego pero no se revisó un posible penal.

De esta manera, River se quedó con los tres puntos en el estadio azulgrana y todavía mantiene la esperanza de pelear por el título de la Liga Profesional, a falta de siete partidos.