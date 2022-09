¿Error o ninguneo a Messi? La polémica respuesta de Lewandowski sobre el mejor jugador de la historia del Barcelona

En un divertido reto de los 90 segundos que Robert Lewandowski hizo con el canal oficial de YouTube del Barcelona, brindó una respuesta cuanto menos curiosa, que levantó la polémica. Es que justo cuando llegó el turno de que le preguntaran sobre el mejor jugador de la historia del club culé, cuya respuesta claramente es Lionel Messi, con quien tuvo hace unos meses un picante ida y vuelta mediático por la entrega el Balón de Oro, el polaco brindó una respuesta totalmente fuera de contexto: "Michael", dijo a secas, sin repregunta que dilucidara a qué se refería.

A pesar de que su respuesta podría llegar a ser tomada en cuenta como un "ninguneo" a Messi, si uno mira la entrevista también se daría cuenta que esa respuesta tiene un porqué. En la misma, venían hablando de básquet, del "equipo que más le gusta de la NBA" y de su "jugador favorito". Hasta que de repente, la entrevistadora cambió de tema y disparó rápido, para que Lewandowski pudiera contestar más preguntas: "¿Cuál es mejor jugador de la historia del Barcelona?". Y el goleador polaco respondió "Michael". De hecho la edición del video se preguntó si lo dijo por Michael Jordan, dando por hecho que entendió mal la pregunta. Quedó descartada la opción de que lo haya dicho por el danés Michael Laudrup, considerado uno de los mejores futbolistas europeos entre mediados de los años ochenta y noventa.

Por el gesto que hizo Lewandowski al contestar y la manera en la cual se la tomó el club la respuesta en la edición del video (agregando memes), daría la sensación de que el "ninguneo" a Messi fue involuntario. Sin embargo, la pregunta fue bastante elocuente...

En la ceremonia del Balón de Oro del 2021, en la cual Messi se alzó con su séptimo galardón al mejor jugador del año, cuando el argentino se subió a recibir el premio -sin ánimo de armar polémica- le dedicó unas lindas palabras a Lewandowski diciendo que "el Ballon d'Or que correspondía al 2020 y no se terminó entregando por la pandemia de Covid-19 hubiera sido justo que lo ganara el polaco".

Messi y Lewandowski, juntos en la entrega del Balón de Oro.

No obstante, el actual 9 del Barça (ex Bayern Munich) no se tomó muy bien la frase de Leo y sorprendió atacando: "Me gustaría que su declaración fuera honesta, no sólo palabras vacías". A lo que el crack argentino respondió tiempo después con indiferencia: "Cada uno dice lo que quiere y obviamente él puede expresarse y decir lo que quiera. Sinceramente no comparto lo que él dijo, pero tampoco le di mayor importancia. Ya está, quedó ahí y que diga lo que quiera y no me interesa".

Ambos, capitanes de sus respectivas selecciones, se cruzarán miércoles 30 de noviembre, en el partido que cierre las participaciones de Argentina y Polonia en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.