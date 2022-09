La lapidaria autocrítica de Tevez tras el empate de Central ante Estudiantes: “Cuando entramos en…”

Rosario Central lo perdía en condición de local pero, cuando el partido moría, apareció Franco Frías para poner el 1-1 final ante Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito. En este contexto Carlos Tevez, post partido, encaró los micrófonos en conferencia de prensa y fiel a su estilo dejó un contundente mensaje para sus dirigidos.

Central rescató un punto sobre el final en condición de local.

Para comenzar, a la hora de explicar el motivo por el que a su equipo le cuestan los primeros tiempos, manifestó: "Tenemos que entrar, como digo siempre, levantando el paso porque sino se nos hace muy difícil. Cuando entramos en puntitas de pie nos cuesta. Los chicos tienen que entender que cuando jugamos como lo tenemos que hacer es difícil que nos sigan el ritmo".

"Me quedo con lo hecho por Central en el segundo tiempo pero tenemos que aprender rápido de que nos puede pasar de regalar 30 minutos. Nos pasó lo mismo con Argentinos Juniors donde no jugamos bien en la primera media hora y después nos cuesta casi el doble levantar el partido. Me quedo con el esfuerzo y el empuje que demostraron los chicos en la segunda parte", añadió el director técnico.

Sobre las similitudes de los últimos partidos, donde al equipo le costó y regaló los primeros tiempos, soltó: "Contra Argentinos regalamos como hoy el primer tiempo pero en el segundo jugamos bien. Y hoy nos pasó lo mismo. Hoy tendría que haber tres o cuatro cambios en la primera media hora. Pero hay que bancar a estos chicos, los conozco y puede pasar que no entren en sintonía rápido".

Para finalizar, Tevez le envió un mensaje a los hinchas del Canalla: "Le agradezco al hincha de Central porque siempre nos sentimos apoyados. Nosotros trabajando le hacemos olvidar a la gente que en dos meses haya elecciones. No es normal que una situación así los jugadores se hayan ido aplaudidos y eso nos pone feliz".