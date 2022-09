La decisión de Tevez tras la derrota de Central ante Argentinos que no cayó bien en la prensa

En el cierre de la jornada de este jueves, en el marco de la 18° fecha de la Liga Profesional, Argentinos Juniors venció en la Paternal a Rosario Central por 2-1. De esta manera el Bicho sumó una importante victoria que lo deja a tres puntos de Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima de La Plata, los punteros del torneo. En contrapunto, el equipo de Carlos Tevez sufrió un duro revés y el DT tomó una contundente decisión post partido.

Como ya sucedió en más de una ocasión, el Apache prefirió no hablar con los medios de comunicación presentes en el Diego Armando Maradona y se subió al colectivo sin hacer ningún tipo de declaraciones. Esta postura del exjugador de Boca Juniors no cayó del todo bien, sobre todo en aquellos partidarios que viajaron a Buenos Aires.

Por ejemplo, el diario La Capital fue tajante a la hora de referirse a la postura del director técnico: "Carlos Tevez no anduvo con vueltas. Central perdió y optó por no hablar tras el partido. El entrenador canalla no es la primera vez que deja un estadio en silencio y pagando a los periodistas que lo esperan en la sala de prensa como sucedió este jueves a la noche en La Paternal".

A su vez, el mencionado medio prosiguió: "Carlos Tevez fue epicentro de las críticas en la redes sociales ni bien se informó desde La Paternal que el entrenador no iba a exponer ante los medios que lo esperaban en la sala de prensa".

De esta manera el Canalla no pudo conseguir su tercer partido consecutivo sin conocer la derrota, luego del empate 1-1 ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, y del necesario triunfo obtenido en el Gigante de Arroyito ante Talleres de Córdoba el pasado fin de semana. El próximo jueves, 15 de septiembre, el equipo del Apache recibirá a Estudiantes de La Plata.