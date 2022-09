Gimnasia venció a Arsenal y es el único puntero del campeonato

Gimnasia y Esgrima hizo doblete esta noche en La Plata frente a Arsenal, ya que además de vencer por 2 a 0 a Arsenal en el cierre de la 19na. fecha, se quedó con la exclusividad de la punta del campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) y en simultáneo se afianzó dentro de los clasificados a la Copa Libertadores 2023 por encima de River Plate y con cinco puntos de ventaja respecto de su clásico rival, Estudiantes, que está afuera.

Colazo y uno de los goles más raros de todo el campeonato.pic.twitter.com/WTNQiXq9dN — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 16, 2022



En el fútbol existe el código irrompible de las cuatro patas de la mesa que son necesarias para sostener con firmeza una buena campaña: futbolistas, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas.



De los últimos no hay dudas en el Bosque platense, porque hacen explotar el estadio Juan Carmelo Zerillo cada vez que juega su equipo, y esta noche no fue la excepción.



Y la segunda, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Gorosito tampoco, porque la ovación y el "Pipo, Pipo" con que se lo recibe, se lo despide y se lo cuida en medio de los partidos.



Pero las otras dos estuvieron tambaleando en las últimas semanas por una deuda económica, la decisión de los jugadores, apoyados por el cuerpo técnico, de no concentrarse antes de la victoria sobre Independiente, y los duros cuestionamientos del presidente del club, Gabriel Pellegrino, al capitán del equipo y máxima figura, el "10" Brahian Alemán.



En el medio hubo una injusta derrota frente a Newell's Old Boys en Rosario y el pedido de Gorosito para que el presidente estuviera presente junto al plantel.



Hasta que hace 48 horas Pellegrino se juntó primero con Gorosito, quien le adelantó que quería seguir en el club el año próximo porque se había "encariñado con la gente", y luego concurrió a la concentración de Estancia Chica tanto para anunciarles a los futbolistas que iba a saldar la deuda que mantenía con ellos y de paso pedirle disculpas a Alemán.



Lo que todavía tiene en el haber el titular gimnasista es otra deuda económica que provocó una retención de tareas de los empleados del club nucleados en Utedyc.



Por eso, cuando las cuatro patas de la mesa se encastraron de nuevo todo fluyó otra vez y Gimnasia pudo dar cuenta del duro Arsenal, aunque no sin esfuerzo, ya que la primera etapa fue pareja y los del Viaducto exigieron al siempre eficiente y también ovacionado arquero Rodrigo Rey.



De hecho, la única acción de riesgo que sufrió Arsenal en esos primeros 45 minutos fue por una falla propia tras un rechazo defectuoso del delantero Francisco Apaolaza en defensa, que obligó a una atajada a puro reflejo de Alejandro Medina.



Pero Gorosito habló en el vestuario y tocó una tecla clave para que su equipo tuviera un arranque frenético en el complemento que antes de los 10 minutos le permitió resolver el partido.



Esa modificación tuvo que ver con la salida del lateral izquierdo Matías Melluso para que ingresara Nicolás Colazo, fundamental en la primera conquista del delantero Ramón Sosa a los tres minutos, tras realizar y ganar dos trabadas seguidas que le dejaron la pelota servida al paraguayo para doblegar a Alejandro Medina.



Pero también para que fuera él quien convirtiera seis minutos después el segundo y definitivo tanto con un remate afortunado que se desvió en la espalda de Mauro Pittón y dejó sin respuestas al arquero visitante cuando el balón hizo una rara parábola y cayó a sus espaldas.



"Pasaron cosas que no nos gustan y no nos hacen bien a ninguno, pero por suerte se habló y se pudieron solucionar", sostuvo Colazo al término del encuentro que lo tuvo como figura jugando solamente el segundo tiempo, corroborando lo mencionado previamente respecto de la importancia de la solidez de la mesa de trabajo, algo que vale para el fútbol como para cualquier otra actividad.



Ahora Gimnasia, que le lleva un punto a sus escoltas Atlético Tucumán y Boca Juniors, volverá a cerrar la próxima fecha como hoy, enfrentando a Central Córdoba, en Santiago del Estero, el próximo martes desde las 20.30, mientras que Arsenal jugará un partido clave por el descenso (si lo hay) un día antes recibiendo a Aldosivi, de Mar del Plata.