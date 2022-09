Sufre Gallardo: además de Aliendro, River confirmó un nuevo lesionado tras la derrota ante Boca

Boca le ganó a River en un encuentro que dejó varias postales para el recuerdo. No obstante, una imagen preocupante fue la lesión de Rodrigo Aliendro. El mediocampista ingresó en el entretiempo y tuvo que salir 20 minutos después tras una jugada desafortunada con Alan Varela. Finalmente, el ex Colón sufrió una "fractura del macizo facial con hundimiento de malar y compromiso del piso de la órbita". Sin embargo, no fue la única mala noticia para Marcelo Gallardo en cuanto al físico de sus futbolistas.

Quintero, afuera de los próximos partidos de River.

Luego del traspié en la Bombonera, River debe pensar en lo que será el partido ante Banfield. Para no perderle pisada a la lucha del campeonato, Gallardo ya piensa en cómo será el equipo que parará en el Monumental. A pesar de las incertidumbres que dejó la imagen en el superclásico, hay una certeza: Juan Fernando Quintero no podrá ser de la partida.

El colombiano, que fue titular ante Boca y reemplazado en el entretiempo, sufrió un desgarro. El 10 de River terminó el superclásico con una molestia en su aductor izquierda y se confirmó lo que se temía: tiene un desgarro y será baja ante Banfield y San Lorenzo, los encuentros que tiene el Millo esta semana.

Dentro de lo malo, el detalle positivo es que la lesión de Quintero se trata de un desgarro de grado 1, el más leve dentro de la escala. El enganche venía de ser titular en los últimos partidos de River, pero no jugó bien en la Bombonera, no pesó en el desarrollo y se fue tocándose la zona afectada.

Otro que está en duda es Emmanuel Mammana. El defensor fue uno de los tres centrales que disputó el clásico, partido que terminó con un golpe en su gemelo derecho. Este lunes, se realizó estudios y le detectaron un edema en la zona, por lo que su presencia ante Banfield está bajo la lupa.