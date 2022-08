La contundente frase de Tevez sobre su continuidad en Rosario Central: "No me..."

Cuando todo parecía indicar que la victoria obtenida ante Newll's serviría de trampolín para Rosario Central, ocurrió todo lo contrario. El primer partido post clásico fue goleada ante Arsenal, pero después todo fue cuesta arriba. 0-3 ante Central Córdoba en el Gigante de Arroyito y 3-1 ante Tigre en Victoria. Además, fue eliminado de la Copa Argentina ante Quilmes, equipo de la Primera Nacional, por tiros desde el punto penal. En este contexto, Carlos Tevez habló en conferencia de prensa y se refirió a su continuidad en el cargo.

"Esto es lo que hay muchachos. Soy sincero, la gente se tiene que dar cuenta que esto es lo que hay. Yo estoy plenamente con este equipo, vaya bien o vaya mal estoy con el equipo. No me voy a bajar del barco por nada del mundo para dejar solo a los chicos ni a los referentes del grupo. En Central hoy esto es lo que tenemos, esa es la realidad", manifestó el DT.

Sobre el análisis del partido, expresó: ?"Hicimos un buen primer tiempo. Es difícil cuando en 30 segundos te hacen un gol. Es algo que no lo esperábamos. Hay que seguir mejorando. Un resultado no puede cambiar lo que estamos buscando. Hay que seguir creciendo. Lo tengo claro. El responsable soy yo cuando se pierde. Me gustó el primer tiempo, pero creo que tuvimos errores donde tenemos que cortar la jugada. Estos equipos no te perdonan".

En cuanto a las cuestiones a mejorar, soltó: "¿Qué quiero mejorar? Que no nos hagan un gol a los 30 segundos. Tenemos que seguir mejorando, por un camino que estamos construyendo. Pasan estas cosas, pero con la convicción de querer jugar, presionar y buscar un estilo no la podemos modificar por nada".

Para finalizar, se refirió a los juveniles del primer equipo: "Es un proyecto que viene para adelante. Por eso, esto no puede manchar lo que venimos haciendo. Los chicos van teniendo ruedo, van sabiendo cómo entrenamos. Es importante. Tenemos cuatro entrenamientos con los chicos. Se vio otro equipo. Me quedo con eso. Los chicos tienen que jugar, el responsable soy yo. No ellos. Yo los banco. Si hay algún problema, que me hagan responsable. Si los pongo porque veo en ellos un gran futuro y los voy a ayudar para que sea lo mejor para Central".