El lapidario comentario de Tevez para sus jugadores tras otra derrota de Central: “Que no nos…”

Tras la eliminación de la Copa Argentina en manos de Quilmes, equipo que milita en la segunda categoría del fútbol argentino, el Rosario Central de Carlos Tevez volvió a sufrir un duro revés. En la noche del lunes perdió 3-1 ante Tigre, en condición de visitante, mostrando una pálida imagen. En este contexto, el Apache afrontó la conferencia de prensa y no se guardó nada a la hora de hablar de la actuación de sus dirigidos.

Al ser consultado sobre los aspectos a mejorar para el próximo compromiso, el DT manifestó: "Para el próximo partido me gustaría que no nos hagan un gol a los 30 segundos. Tenemos que seguir mejorando e ir por el camino que estamos construyendo. La convicción de querer jugar, presionar y buscar un estilo de juego no la podemos modificar por nada".

"Me trajeron para hacer un proyecto con chicos, que tienen un recorrido que comenzar y cuando se amolden vamos a estar mejor. Muchos de los refuerzos que vinieron no están bien físicamente y algunos se lesionaron. Confío plenamente en lo que estamos construyendo", añadió Tevez.

En cuanto a su continuidad, reveló: "Muchos de los jugadores que llegaron no lo hicieron bien. Pero no son excusas. Hay que tener tiempo y paciencia, esto es lo que hay. Soy sincero, la gente se tiene que dar cuenta que esto es lo que hay. No me voy a bajar del barco por nada del mundo".

Para finalizar, sacando pecho por los juveniles, sentenció: "Los chicos tienen que jugar, el responsable soy yo. No ellos. Yo los banco. Si hay algún problema, que me hagan responsable. Si los pongo porque veo en ellos un gran futuro y los voy a ayudar para que sea lo mejor para Central. Tengo una idea y me trajeron para un proyecto con los juveniles. Es el momento de hacer el cambio. La gente o la dirigencia decidirá. Confío plenamente, los chicos tienen potencial, vamos por el buen camino.