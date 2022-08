El sincericidio de Tevez tras la derrota de Rosario Central ante Tigre: “Esto es…”

Hace dos semanas, Rosario Central era una fiesta luego del triunfo ante Newell's. Carlos Tevez no podía tener mejor sello de confianza para los hinchas que una victoria en su primer clásico como local y, para mejor, el Canalla revalidó su buen momento algunos días después con un 3 a 0 como visitante ante Arsenal. Sin embargo, todo fue cuesta abajo desde entonces: goleada 0-3 ante Central Córdoba como local, eliminación en la Copa Argentina ante Quilmes y otra categórica derrota este lunes, en esta ocasión ante Tigre por 3 a 1.

Tras la caída ante el equipo santiagueño, Tevez no se guardó nada sobre el rendimiento de su equipo pero no quiso hablar con la prensa luego de la eliminación del jueves pasado. Esta vez, el Apache le hizo frente a los micrófonos y habló sin pelos en la lengua sobre sus dirigidos y su continuidad: "Soy sincero, la gente se tiene que dar cuenta que esto es lo que hay. No me voy a bajar del barco por nada del mundo".

Al principio, Tevez aseguró que varios refuerzos no rindieron como él esperaba: "Muchos de los jugadores que llegaron no lo hicieron bien. Pero no son excusas. Hay que tener tiempo y paciencia, esto es lo que hay", disparó fuertemente Carlitos.

Más allá de que se lo vio derrotado durante el partido, el DT no pierde la fe en el proyecto que tiene con Central: "Me trajeron para hacer un proyecto con chicos, que tienen un recorrido que comenzar y cuando se amolden vamos a estar mejor. Muchos de los refuerzos que vinieron no están bien físicamente y algunos se lesionaron. Confío plenamente en lo que estamos construyendo", aseguró antes de ratificar que el objetivo de su equipo es entrar en la Copa Sudamericana.

Pese a que los resultados fueron duros, lo más preocupante de las derrotas de Central fueron las formas. Esto es algo que Tevez tiene claro y así lo reflejó una frase durísima con una pizca de ironía: "Para el próximo partido me gustaría que no nos hagan un gol a los 30 segundos", sentenció el Apache.