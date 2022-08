San Lorenzo y Estudiantes no se sacaron ventajas en el Nuevo Gasómetro

En el inicio de una tarde futbolera que promete, San Lorenzo y Estudiantes jugaron un discreto partido en el que no pasó mucho y terminó 0 a 0. Las mejores chances las tuvo el equipo de Rubén Insúa pero no tuvo efectividad ante un Pincha que no levanta cabeza en el Torneo de la Liga Profesional.

San Lorenzo tuvo la pelota y las chances pero no tuvo claridad en los últimos metros, algo que caracterizó al partido en general. Estudiantes presentó un equipo alternativo por su presencia en los cuartos de final de la Copa Libertadores y, al igual que en las fechas pasadas, se notó la diferencia entre ambos onces.

Con esta igualdad, el Ciclón sumó su octavo empate en el campeonato y es el equipo que más veces sumó de a uno en las 12 fechas que se disputaron hasta el momento. Sin dudas, un dato que habla sobre la falta de eficacia de cara al gol del equipo de Insúa.

Por su parte, Estudiantes, que tiene su cabeza fija en la Copa Libertadores, sigue con su rendimiento irregular: sumó 13 puntos y se ubica vigésimosegundo en la tabla. Sin embargo, esto no preocupa en el Pincha, ya que todos los cañones apuntan a la revancha contra Atlético Paranaense del próximo jueves. Además, estaría confirmado el esperado regreso de José "El Principito" Sosa.

Mientras Estudiantes piensa en la Copa, San Lorenzo visitará a Patronato de Paraná el próximo viernes.