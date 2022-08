La respuesta de Haaland a las críticas y qué opina de Guardiola: "Es exigente en..."

Una de las grandes contrataciones del mercado europeo es sin duda la que consiguió el Manchester City con Erling Haaland. El noruego ya convirtió en la gira por Estados Unidos, pero no logró hacerlo en su debut oficial ante Liverpool por la Community Shield. Mientras espera para disputar su primer partido por Premier League, el delantero se refirió a lo que significa tener a uno de los mejores entrenadores del mundo en su día a día y a las críticas que recibió luego de su actuación ante los Reds.

Para comenzar, elogió el trabajo de Pep Guardiola, considerado uno de los mejores directores técnicos del mundo: “Es exigente en sus mensajes sobre qué hacer y sobre hacerlo todo al cien por cien. No importa si es un ejercicio normal de carrera, hazlo al ciento por ciento, como lo haces en la cancha . Entrena mientras juegas. Así de fácil".

Sobre las situaciones erradas en su primer partido oficial, expresó: "Como delantero, creo que es muy importante que cuando estás en el campo de juego no pienses demasiado. No es bueno ir ir a mi próximo partido pensando en la oportunidad que perdí anteriormente. Tenes que entrar al juego con hambre. No importa lo que pasó antes, si marcaste tres goles o si no anotaste goles en mucho tiempo, tienes que entrar al juego con la misma mentalidad".

"Por supuesto, es presión. Estoy jugando para la Champions... así que hay presión, pero en mi cabeza se trata de tratar de salir al campo sonriendo lo más que pueda y tratar de disfrutar el juego. Porque la vida pasa rápido y de repente mi se acabó la carrera", añadió Haaland.

Para finalizar, sentenció: “Al final solo queremos disfrutar jugando al fútbol, disfrutar de lo que era nuestro sueño de la infancia. Habrá gente hablando de ti, sobre todo como delantero si no marcas, luego viene la charla, pero al final, tú no puedes elegir lo que la gente dice, lo que la gente lee, lo que la gente piensa de ti. Esto es algo con lo que tienes que vivir. Y sí, lo disfruto".