La sorpresiva revelación de Julián Álvarez sobre su dupla con Haaland: “En el entrenamiento no lo…”

Lo de Julián Álvarez en el Manchester City parece ser cosa seria. Pese a que muchos lo imaginaban cedido a préstamo, el exjugador de River se ganó un lugar en la consideración de Pep Guardiola, quien lo elogió en más de una oportunidad desde su arribo. El Araña llegó para reforzar la ofensiva del City y, en el puesto, deberá competir nada más y nada menos que con Erling Haaland.

Sobre la dupla que se vio con el noruego desde su entrada, manifestó: "No lo hicimos muchas veces en el entrenamiento. He jugado con jugadores de distintas cualidades, me puedo adaptar. Este sábado jugué por afuera, por la derecha. Después compartí ataque con él".

En cuanto al sabor agridulce con el que se retiró del estadio, soltó: "Contento por haber marcado mi primer gol, pero queda en segundo plano. Era una final y queríamos ganar. Hay que seguir trabajando porque se viene una gran temporada".

Refiriéndose a la adaptación que lleva adelante, contó: "Estoy cómodo desde el primer día que llegué me han tratado muy bien los compañeros, el cuerpo técnico y mucha gente que trabaja en el club. Me siento cómodo, feliz y entendiendo cómo se maneja el mundo City, cómo van los entrenamientos. Trato de adaptarme y escuchar, aprender para crecer como futbolista y persona".

A la hora de recordar la jugada previa al primer gol en su historia con el City, Álvarez sentenció: "Robo atrás de la mitad de la cancha. Llego al area. Phil (Foden) entraba con el arquero, me quedó y la punteo. No lo pude celebrar como quería por el VAR. Pep justo me había llamado y desde al VAR dieron que era gol".