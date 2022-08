La arenga de Guardiola con Messi de ejemplo que eriza la piel: "¿Saben por qué es el mejor jugador que vi en mi vida?"

La relación entre Lionel Messi y Pep Guardiola tuvo como fruto un equipo que cambió los paradigmas del fútbol. El astro argentino se confirmó como el mejor jugador del mundo bajo las órdenes del español, que a su vez se convirtió en el mejor entrenador, en parte, gracias a los goles de su 10. Por esta razón, el actual DT del Manchester City nunca escatima sus palabras a la hora de referirse al capitán de la Selección argentina. Esta vez, se agarró de su exdirigido para motivar al plantel de los Citizens.

En el último tiempo, el Manchester City fue el protagonista de varios documentales que muestran la intimidad de su temporada en distintas plataformas de streaming. En Together: Champions Again!, el segundo capítulo de la serie muestra a un Guardiola enojado, motivando a sus jugadores en el entretiempo de un partido en el que las cosas no salían, poniendo de ejemplo al siete veces ganador del Balón de Oro: "¿Saben por qué Messi es el mejor jugador que he visto en mi vida? Porque es un competidor. Es un animal”, disparó Pep.

Luego, el técnico del City quiso tocar fibras sensibles entre sus dirigidos nombrando a Messi como la cumbre de la competitividad en el fútbol: "Ahora, pasamos la pelota y nos quedamos mirando. ¡Messi pasa la pelota y va hacia el área como una máquina! ¡Huele el gol!", expresó efusivamente Guardiola.

El documental es una producción de City Studios, la empresa que pertenece al City Group y que se encarga de darle un acceso sin límites a los hinchas del equipo ciudadano. El capítulo citado se centra en el mes de octubre de la temporada 2021/22 y muestra, entre otras cosas, los pormenores de la racha de seis victorias que consiguieron los de Guardiola en el mes de octubre, con un derby de Manchester como visitante incluido.

Obviamente, no es la primera vez que Guardiola se deshace en elogios para Messi. En más de una ocasión, Pep expresó que no le gustaría que Leo juegue en otro equipo que no sea el Barcelona y se animó a ir más allá: "Messi significa todo en mi carrera", aseguró en una entrevista a Telemundo de México.