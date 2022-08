¿Qué dirá Tevez? Además de Buonanotte, Central podría vender a otra joya y hay polémica

Si bien desde lo numérico la era de Carlos Tevez todavía no termina de despegar, Rosario Central ha visto grandes resultados con respecto a la cantidad, y calidad, de juveniles que se han afianzado en el primer equipo. En este contexto, además de la oferta que llegó desde el fútbol inglés por Facundo Buonanotte, otro club europeo tocó las puertas del Gigante de Arroyito para preguntar condiciones de otra de las joyas del club.

El delantero de 18 años está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Lugano, de Suiza.

En esta ocasión la institución interesada es Lugano, club que milita en la máxima categoría del fútbol de Suiza. La oferta formal ya está sobre la mesa y sería por dos 2.500.000 de dólares por el 80% del pase de Alejo Véliz. La idea del elenco suizo es que el jugador viaje de inmediato. Es por esto que su representante ya está hablando con los dirigentes para cerrar la operación.

En diálogo con Zapping Sport el delantero de 18 años no ocultó la noticia y mostró todo su deseo de aprovechar la oportunidad: "Mi representante me contó de la oferta que hay de Suiza. Lo hablé con mi familia, es una propuesta muy buena y es una situación que puede pasar una sola vez en la vida".

Sobre la decisión que tomó el Apache una vez que Véliz le confirmó la noticia, contó: "Mi familia quiere que yo haga lo que me haga feliz. Ya lo hablé con Tevez y él lo tomó muy bien. Quedan dos días para terminar de definir si me voy o si me quedo".

En caso de poner el gancho, el delantero (autor del gol del triunfo del Canalla en el clásico ante Newell's por 1-0), se sumará a las ventas de Facundo Buonanotte al Brighton de Inglaterra y la de Lautaro Blanco al Elche de España. En este contexto, los fanáticos no quieren saber nada con seguir desprendiéndose de sus figuras.