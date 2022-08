Rosario Central recibió una oferta del fútbol inglés por una de sus figuras y sufre Tevez: ¿se va?

Mientras Rosario Central se prepara para lo que será el partido de este sábado, a las 13, ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, desde Inglaterra siguen de cerca a una de sus joyas. El Brighton And Hove, donde milita Alexis Mac Allister, envió una primera oferta formal por Facundo Buonanotte.

El juvenil lleva 13 partidos en el primer equipo del Canalla.

.

El jugador de 17 años es uno de los mimados por Carlos Tevez. Días atrás el Apache no escatimó en elogios y se animó a compararlo con el mejor jugador del mundo: "Miro fútbol y hace mucho que no veía jugar a alguien que me dé tanto placer como Buonanotte. Cuando hace el freno y acelera me hace acordar a Messi. Está en un nivel muy alto".

En el mes de mayo, antes de ser citado por primera vez a la Selección argentina Sub 20 dirigida por Javier Mascherano, el juvenil firmó su primer contrato profesional con el Canalla, del cual no se brindaron mayores detalles. En este contexto, la Comisión Directiva del elenco rosarino tiene una postura tomada.

Desde Rosario aseguran no estar interesados en vender a Buonanotte, menos teniendo en cuenta que se avecinan las elecciones presidenciales, que serán el 30 de octubre. El Brighton está dispuesto a desembolsar 4.000.000 de dólares y la posibilidad de dejarlo en Argentina hasta fin de año.

Suponiendo que las negociaciones avancen, pese a la negativa que aseguran desde el club en una primera instancia, la idea sería pedir más dinero, considerando la primera oferta insuficiente. Hasta el momento, el juvenil ha disputado 13 partidos en la Liga Profesional, donde acumula un gol y una asistencia.