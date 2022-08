La sugestiva bandera para Riquelme que apareció en Boca tras el escándalo con Rossi

Una vez más, Boca es sinónimo de caos. Dentro de la cancha, el equipo fue goleado por Patronato, que está último en la tabla de los Promedios, y Hugo Ibarra registró su tercera derrota categórica como visitante en sendas salidas de casa. Más allá de la preocupación por lo futbolístico, lo más grave sucedió el martes: Agustín Rossi no renovó su contrato con el Xeneize luego de una reunión que habría durado menos de 10 minutos y Jorge Amor Ameal salió con los tapones de punta contra el 1. Desde la otra esquina del ring mediático, el representante del arquero no se quedó atrás y blanqueó la frase de Juan Román Riquelme que habría detonado la reunión: "No vamos a mirar nada (por la contraoferta), es esto y esto, si no acepta salimos a anunciar que no es más arquero de Boca". En el marco de esta situación caliente, apareció un pasacalles bastante particular en las inmediaciones de Casa Amarilla.

El pasacalles a favor de Riquelme en Casa Amarilla (TNT Sports).

La situación de Rossi y el mal presente del equipo bajo la dirección de Ibarra, que fue ratificado en su puesto hasta diciembre por el Consejo, dividió las aguas en Boca entre los que piden la continuidad del arquero con críticas a la dirigencia y los que están del lado de Riquelme, Bermúdez, Cascini y demás. A pocas cuadras de la Bombonera, una bandera dejó un mensaje peculiar en apoyo al vicepresidente: "Román, ni el periodismo, ni la gente, ni 'nadie' va a cambiar este sentimiento. Gracias por volver".

La postura de los hinchas de Boca contra los medios de comunicación no es nueva. Por este motivo, lo más llamativo del pasacalles son las comillas que rodean a la palabra "nadie". ¿A quién hace alusión el mensaje como ninguneándolo?

Por lo pronto, la situación de Rossi es el principal objeto de debate entre los hinchas de Boca hace varios días y continuará siéndolo por otros más. A pesar de lo que dijo su representante, el arquero de 26 años seguirá siendo el titular en el equipo de Ibarra hasta, por lo menos, la culminación de este semestre.

Así lo dejó en claro Ibarra en la práctica de este miércoles. El Negro decidió dejar a Rossi entre los titulares, por lo que el 1 se perfila para defender el arco de la Bombonera este sábado a las 21 horas ante Platense.