La decisión de Ibarra con Agustín Rossi tras no renovar el contrato con Boca

Desde aquella eliminación por la Copa Libertadores contra Corinthians, la novela de Boca tuvo mil capítulos, más de uno por día, donde cuesta encontrar un poco de paz. Y este miércoles, después del sacudón que generó la falta de acuerdo por la renovación del contrato de Agustín Rossi, el técnico Hugo Ibarra tomó una decisión: el arquero fue titular en el entrenamiento y podría atajar contra Platense este sábado en La Bombonera.

Agustín Rossi, titular en la práctica del miércoles.

Cuando se especulaba con que el Consejo de Fútbol decidiera sacar a Rossi del equipo por la negativa a firmar un nuevo vínculo con el Xeneize, Ibarra lo puso entre los que se perfilan para jugar este fin de semana contra el Calamar. Esta situación se da en medio de un ida y vuelta constante entre el Consejo que lidera Juan Román Riquelme y el futbolista, quien quiso presentar una contraoferta con su representante Miguel González y recibió una contundente negativa.

Según indicó el representante de Rossi, Boca habría ofrecido 11 millones de dólares brutos a valor oficial hasta diciembre de 2026, un valor que incluye el 27% que serían para impuestos por la operación. En ese sentido, la oferta sería de 7 millones de dólares, siempre a valor oficial, para el arquero. Ante esta propuesta, González y Rossi pidieron que el valor que ofrecía el Xeneize fuera netos, es decir, 11 millones de dólares después de impuestos, pero desde Boca pusieron un alto en la negociación.

Por otra parte, González aseguró que Boca solo venderá a Rossi por la cláusula de rescisión y entiende que la dirigencia presionó al arquero para renovar porque, en caso de no hacerlo, quedaría apartado del plantel hasta la finalización de su contrato, hecho que por ahora no ocurrió. Además, explicó que hay "tres clubes argentinos" que hicieron mejores ofertas que el Xeneize, a quien definió como "desagradecido" por su postura de no aceptar sus condiciones.

El agente del arquero, además, reveló la respuesta de Riquelme ante la contrapropuesta de Rossi: "Una cosa es que vos no te pongas de acuerdo por “X” motivo pero otra cosa es ensuciar al arquero y decir que se quiere ir de Boca. No tengo problemas en negociar ante las cámaras de la televisión, poner la oferta de Boca y nuestra propuesta que no quisieron ni mirarla. Nos dijeron 'no vamos a mirar nada, es esto y esto, si no acepta salimos a anunciar que no es más arquero de Boca'".