Falcioni y el rumor sobre su contrato en Independiente que lo enojó: "Es una falta de respeto que..."

La llegada de Julio César Falcioni a Independiente, en lo que será su tercer ciclo en el club, se da en un marco institucional muy particular. Tras varios meses de incertidumbre, se confirmó que las elecciones presidenciales en el Rojo finalmente se llevarán a cabo el 2 de octubre, diez meses después de cuando debieron haber sido originalmente. Y una de las preguntas que surgieron a raíz de su contratación tenía que ver con el lapso por el cual firmaba: ¿hay una cláusula de salida para el Emperador en caso de que asuma una nueva dirigencia?

Falcioni ya dirigió su primera práctica en el Rojo. (foto: Independiente).

JCF fue clarito en su respuesta: "Yo firmé por un año. Me parece que sería un falta de respeto a mi camino recorrido y a la institución poner una cláusula de salida (a ejecutar por la nueva comisión). Me parece que no corresponde. Hay una decisión de las autoridades vigentes". Su vínculo es hasta junio de 2023, independientemente de lo que suceda en las urnas.

"Esto es un trabajo. A los entrenadores se nos carga de responsabilidades, pero siempre dependemos de lo que hagan los jugadores adentro del campo de juego. Si en algún momento alguien está disconforme con mi trabajo, seguramente me lo hará saber y yo sabré cómo proceder", agregó sobre el tema en una entrevista que le otorgó a Dale al medio, el ciclo de los mediodías en TyC Sports.

La presentación de Falcioni en las redes

Julio César Falcioni inicia su tercer ciclo al frente del Primer Equipo de #Independiente.



¡Bienvenido, Julio! Que sea con todos los éxitos uD83DuDC51#TodoRojo uD83DuDD34 pic.twitter.com/dhcL1RPeEe — C. A. Independiente (@Independiente) August 2, 2022

Falcioni vuelve a Independiente ocho meses después de que el club, bajo la decisión del Rolfi Montenegro (el mánager por aquel entonces), decidiera no renovarle el contrato a finales del 2021 para darle su lugar a Eduardo Domínguez, quien terminó renunciando tras perder 1-0 el clásico contra Racing.

Actualmente, el Rojo está 23º de 28 equipos en la Liga Profesional y es el quinto que menos puntos sacó en lo que va de 2022. Eso sí, sigue con vida en la Copa Argentina. Tiene que jugar ante Vélez por los octavos de final. En el debut le toca una brava al Emperador: el domingo, a las 17.30, recibe al River de Gallardo por la fecha 12 del campeonato.