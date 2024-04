Diego Martínez no dio vueltas y confirmó por qué no puede usar a Valentini en Boca: “Hasta que…”

Luego de la derrota ante Fortaleza en Brasil, Boca debe cambiar rápidamente el chip y mentalizarse en lo que será su partido ante Estudiantes de La Plata, correspondiente a una de las semifinales de la Copa de la Liga. El encuentro se disputará el próximo martes, en el Mario Alberto Kempes, a partir de las 20.

En la previa del mano a mano ante el Pincha, Diego Martínez alzó la voz y fue consultado sobre el presente de Nicolás Valentini. El defensor central, que tiene contrato hasta diciembre del 2024, fue "colgado" por la Comisión Directiva y no jugará hasta arreglar su situación contractual.

Al ser consultado por esto, el director técnico de Boca no anduvo con vueltas y confirmó el motivo por el que el Vikingo no suma minutos: “Nicolás es parte del plantel, pero tiene una situación personal con la institución y han decidido que hasta que no se resuelva no contemos con él”.

Días atrás, post triunfo ante River en el Superclásico, Juan Román Riquelme se expresó al respecto: "Nicolás está en el plantel, es parte del grupo nuestro. Yo escucho la tele, está perfecto, pero el es jugador de Boca hasta el 31 de diciembre. Lo vamos a disfrutar al máximo, lo queremos mucho".

"Entrena todos los días con los compañeros como tiene que ser, como lo hace Cavani, Benedetto, Romero, Advíncula, Pol Fernández y Javi García que terminan contrato a fin de año. Si vos me preguntás a mí, quisiera que se queden todos en el club. Después a veces se puede y otras no", sentenció el ídolo.