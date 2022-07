Falcioni, nuevo DT de Independiente tras la renuncia de Montenegro: cuándo debuta

En medio de una crisis casi sin precedentes, Indepediente vivió uno de los días más convulsionados de un año de por sí caótico: en la mañana del martes, Rolfi Montenegro dejó su cargo como mánager. De acuerdo a lo que había informado Gastón Edul, el exjugador iba a dar un paso al costado en caso de no poder elegir el próximo DT del Rojo. Acto seguido, Claudio Graf renunció a su cargo como entrenador interino de la Primera y también dejó su puesto en la Reserva. Por último, cuando se había dicho que Juan José Serrizuela asumiría las riendas del plantel profesional, se dio a conocer que el regreso de Julio César Falcioni es un hecho.

Ahora: Julio Falcioni es el nuevo DT de Independiente.

Ya dio el sí. Mañana cierran los números. pic.twitter.com/2CjRxxk0H5 — Gastón Edul (@gastonedul) July 27, 2022

Según informó Edul en su cuenta de Twitter, Falcioni tendrá su tercer paso por Independiente: "Ahora: Julio Falcioni es el nuevo DT de Independiente. Ya dio el sí. Mañana cierran los números", escribió el periodista de TyC Sports. En una entrevista con Equipo F de ESPN, el exentrenador de Colón había dicho que "se tienen que dar muchas cosas para que vuelva" al Rojo y dejó en claro que estaba en desacuerdo con las formas que había tenido Montenegro.

Por su parte, Nicolás Brusco, periodista de ESPN que cubre la actualidad de Independiente, aseguró que la llegada de Falcioni no tiene el consenso de las otras dos agrupaciones que participarán en las elecciones y que la longitud de su contrato no fue determinada.

Según pudo saber MDZ, el debut no será ante Colón (lunes 1/8 a las 21:30) sino que se dará nada menos que ante River, el domingo 7/8 a las 20:30, aparentemente en el Libertadores de América - Enrique Bochini.

"No me gustó la forma y se lo hice saber en el momento adecuado. Me llamaban los técnicos que él quería para preguntarme 'Julio, ¿te vas?' y yo les decía 'no sé' y ellos 'no, porque me llamó tal persona'... Estaba en el día a día al lado de nuestro y le dije 'me parece que no estás haciendo las cosas bien, vos estás empezando mal tu trabajo'. Lo puedo decir públicamente porque se lo dije a él face to face (cara a cara, en inglés)", relató Falcioni en ESPN sobre su relación con Montenegro.

Por su parte, el Rolfi se acercó a Villa Domínico para despedirse del plantel de Independiente y habló sobre los dichos del ahora flamante entrenador del Rojo: "Lo de Julio ya está, es déjà vu eso, me parece que es más de lo mismo, eso está claro. Para mí era una etapa cerrada en mi vida. Hay muchos que por ahí les sirve eso. A mí no me gusta ponerme en esa situación. Hay otras cosas atrás que hicieron que demos un paso al costado. Creemos que es el momento", aseguró el exmánager.

En sus anteriores etapas, Falcioni dirigió 84 partidos de los que ganó 33, perdió 25 y empató los 26 restantes. Su paso más reciente por el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini finalizó en diciembre de 2021, luego de que Montenegro elija a Eduardo Domínguez como el técnico de su proyecto.