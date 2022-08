Trascendió cuál sería la sanción a Leyendeker, el jugador que fracturó a Zeballos

"Me preocupa el tema de la sanción. Soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo". Ya pasaron dos semanas de la lapidaria patada de Milton Leyendeker que le causó una fractura de tibia y peroné a Exequiel Zeballos. La Asociación del Fútbol Argentino quería dar un golpe sobre la mesa y sentar un precedente con la sanción al jugador de Agropecuario. Sin embargo, esta sería mucho menor a lo que se creía.

La AFA había decidido sancionar provisionalmente de "toda competencia" al defensor del club de Carlos Casares en una determinación inédita. Mientras espera por el fallo del Tribunal de Disciplina del ente que rige el fútbol argentino, Leyendeker se perdió los partidos ante Güemes de Santiago del Estero y Deportivo Riestra. Según informaron distintos medios, el órgano disciplinario dará a conocer el castigo definitvo este jueves.

Aunque habrá que esperar algunos días para el comunicado oficial, Leyendeker recibiría entre cuatro y ocho fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina. Según informó TyC Sports, lo más probable es que el defensor esté apartado del equipo de 7 a 8 jornadas de la Primera Nacional.

De confirmarse esta cantidad, Leyendeker debería cumplir por los próximos cinco o seis partidos de Agropecuario en la segunda división del fútbol argentino. Esto se debe a que, como fue mencionado anteriormente, ya estuvo afuera en los últimos dos partidos del Sojero.

Al extenso torneo de la Primera Nacional le restan seis fechas para su finalización. Por esta razón, Leyendeker podría ver el final del campeonato, que tiene a Agropecuario a seis puntos de la zona de Reducido, desde las gradas.