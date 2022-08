La fulminante frase de Riquelme que detonó la reunión con Rossi: “Si no acepta salimos a…”

Las negociaciones no terminaron bien, Jorge Amor Ameal salió con los tapones de punta y Miguel González contestó con munición muy pesada. Agustín Rossi no renovará su contrato con Boca y el representante del arquero contó todos los detalles de la breve reunión que mantuvo en la mañana del miércoles con el Consejo de Fútbol. Además, blanqueó la respuesta que habría dado Juan Román Riquelme a la contraoferta que presentó el 1.

En charla con Presión Alta en TyC Sports, González reveló toda la intimidad de la negociación con la dirigencia xeneize, aseguró que Rossi no se merece el trato que le está brindando el club y dio a conocer la respuesta del vicepresidente a la propuesta que llevó a la reunión: "Una cosa es que vos no te pongas de acuerdo por x motivo pero otra cosa es ensuciar al arquero y decir que se quiere ir de Boca. No tengo problemas en negociar ante las cámaras de la televisión, poner la oferta de Boca y nuestra propuesta que no quisieron ni mirarla. Nos dijeron 'no vamos a mirar nada, es esto y esto, si no acepta, salimos a anunciar que no es más arquero de Boca'", explicó.

Al ser repreguntado por el integrante de la dirigencia de Boca que habría dicho eso, el representante contestó de forma tajante: "Riquelme". Luego, González confirmó que los participantes de la reunión fueron él, Rossi, el vicepresidente, Mauricio "Chicho" Serna, Jorge "Patrón" Bermúdez y Marcelo "Chelo" Delgado.

El motivo del desencuentro entre las partes habría sido de un 27%. Boca ofreció 11 millones de dólares a valor oficial hasta diciembre de 2026, a lo que habría que restarle dicho porcentaje por impuestos. De esta manera, la propuesta del Xeneize quedaría alrededor de los siete millones de dólares. La contrapropuesta del agente de Rossi era el mismo monto pero neto, es decir, libre de la carga impositiva.

Por otra parte, el agente del arquero de Boca confirmó las versiones que hablaban de la brevedad de la negociación y aseguró que los únicos que hablaron en la reunión fueron él y Riquelme.

Por último, González expresó que él cree que Rossi no volverá a atajar en el Xeneize luego de la frase antes citada de Riquelme y agregó: "Boca tiró a Rossi debajo de un camión y nunca propuso una mejora".