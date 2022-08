Explotó el agente de Agustín Rossi y desafió al Consejo de Boca: “Que muestren el…”

La novela de la renovación de Agustín Rossi en Boca terminó de la forma menos esperada para los hinchas. Finalmente, el arquero y el club no llegaron a un acuerdo, a pesar de que Jorge Bermúdez aseguró que la propuesta del club era "gigante". Sin embargo, Miguel Gónzalez, representante del guardametas, volvió a arremeter contra la dirigencia y desmintió de forma tajante esto.

En charla con radio La Red, el agente de Rossi, que había sido durísimo con los dirigentes de Boca en otras ocasiones, volvió a disparar con munición pesada contra el Consejo de Fútbol: "Boca no quiere negociar con Agustín Rossi, que quería seguir en el club. Le ofrezco a Boca hacer pública la negociación, a ver quién miente. Dicen que ofrecen dos departamentos en Puerto Madero cuando son dos terrenos baldíos", expresó.

Por otra parte, González siguió con su línea fuerte contra la dirigencia xeneize y agregó: "Hace dos años pedimos renovar. Que Boca publique en televisión la oferta que le hizo a Agustín, es falso que Rossi iba a ser el mejor pago del plantel. En Boca lo quieren ensuciar. Que muestren el contrato y se termina la mentira".

Según lo que explicó el representante, Boca no habría hecho la oferta que se habló en un principio: "Es falso que le ofrecieron 11 millones de dólares hasta Diciembre de 2026. La oferta de Boca es de 7 millones de dólares netos hasta Diciembre 2026 a dólar oficial. No quieren pagar por el pase". A su vez, González aseguró que hay tres clubes del fútbol argentino le "ofrecieron más" que el Xeneize.

Además, González explicó cuál es la diferencia entre su pedido y el de la dirigencia de Boca: "Le pedí que lo que ofrecieron bruto sea neto, nada más. Si el bruto pasa a neto, Rossi renueva. Hoy Rossi gana 50.000 mil dólares por año".

Para poner en contexto, Boca le ofreció 11 millones de dólares al valor oficial hasta diciembre de 2026. De esta manera, Rossi se llevaría siete millones de dólares, ya que el resto se irían en impuestos. Por esta razón, el representante habla de "neto", es decir, que todo el monto quede para el arquero.

Luego, el representante del arquero, que termina contrato el 30 de junio de 2023, recordó la ovación de los hinchas de Boca, el pedido a la dirigencia de que Rossi no se vaya y se refirió al modo de negociación de los dirigentes del Xeneize: "La Bombonera habló y pidieron una respuesta en 24hs, así no funciona. No te dejan negociar nada, te imponen todo”.

