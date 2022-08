El motivo por el que Cardona no ingresó en los últimos partidos de Racing

Lo conoció en su paso por Boca, donde coincidieron durante los años 2017 y 2018. Es por esto que Fernando Gago presionó e insistió para que la dirigencia de Racing se decidiera por contratar a Edwin Cardona. El colombiano, de gran calidad, no sumó minutos en las últimas dos presentaciones de su equipo.

La Academia viene de conseguir el mismo resultado, 0-0, en sus últimas dos presentaciones. Primero ante Barracas Central, en condición de visitante (en cancha de All Boys) y posteriormente ante Boca en el Cilindro de Avellaneda, en un partido plagado de emociones y polémicas hasta el último segundo. En ambos casos, el Cafetero vio los 90 minutos sentado en el banco de suplentes.

Tras su llegada a principios de año, Cardona fue una de las grandes apuestas del DT, quien lo bancó como titular en los primeros partidos de la Copa de la Liga. Una lesión lo marginó de las canchas y posteriormente no pudo recuperar fácilmente el puesto. En la actual Liga Profesional, nuevamente fue ratificado como parte del once inicial durante las primeras fechas, pero su nivel bajó y perdió lugar en la consideración de Pintita.

Para encontrar su último partido como titular, debemos retroceder hasta el domingo 16 de junio donde, en el marco de la tercera fecha del actual certamen, Racing venció a Vélez por 2-0 en el Cilindro. En aquel encuentro fue reemplazado por Fabricio Domínguez a falta de seis minutos para el final.

En su página web, TyC Sports reveló el motivo por el cual Cardona no ha entrado en la consideración del DT estas últimas semanas: "Nunca pudo ponerse en óptimas condiciones físicas y consideran que no está al nivel de sus compañeros. Este no deja de ser un aspecto trascendental, especialmente porque el Racing de Gago se ha caracterizado por ser un equipo intenso y que presiona constantemente a los rivales la mayor parte del juego. Lo que también explica por qué cuando decidió utilizarlo, el entrenador optó porque el colombiano ocupe un lugar de extremo, abierto en la punta izquierda y no en el mediocampo".