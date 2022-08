Rossi rompió el silencio tras el conflicto con Riquelme y el Consejo de Boca: “Por esta situación…”

Como suele suceder en el último tiempo, Agustín Rossi tuvo una gran actuación y fue uno de los máximos responsables del punto que Boca sacó de Avellaneda, sobre todo por lo realizado en la primera etapa, donde Racing fue muy superior a su rival de turno. Post partido, en el campo de juego, el arquero habló con la televisación oficial del encuentro.

Para comenzar, y antes de hablar de lo sucedido en los 90 minutos, Rossi aprovechó para agradecer a los que lo apoyan en este momento: “Primero que nada, quiero agradecer a mi mujer, a mi familia por toda esta situación que se está viviendo, agradecerle por el apoyo y el esfuerzo que hace para que esto siga”

Sobre el análisis del encuentro, expresó: “Fue un partido importante, en lo personal ayudé al equipo en los momentos que me tocó, pudimos ganarlo a lo último, no se dio. Nos fuimos armando un poco mejor, nos distribuimos mejor, eso nos dio alivio. Fue importante mantener el 0 en el primer tiempo; en segundo con el cansancio encontramos espacios. Es importante sumar contra un rival directo”

Como no podía ser de otra manera, también se metió en la polémica por el penal no sancionado en la última jugada: “De lejos no lo veo, en la pantalla es una jugada dudosa, la arrastra, pero son decisiones que el árbitro toma, más allá de eso, estamos felices y contentos con el resultado”.

El pasado miércoles, en Salta, Rossi salió del hotel, saludó a los fanáticos y, de paso, habló con los medios presentes. “Es increíble el apoyo de la gente. Es una alegría para la gente estar acá y que estemos nosotros cerca. Cada vez que vamos a una provincia del Interior el cariño que recibimos es importante y lo que genera Boca aún más. Espero que la gente esté contenta”, sentenció en la previa del partido ante Agropecuario.