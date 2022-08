Llamativa opinión de Ibarra sobre el penalazo no cobrado e insólita frase sobre la pelea Benedetto-Zambrano

No fue una noche más para Boca. El partido ante Racing se presentaba como una dura parada en medio de una racha muy adversa como visitante, condición en la el Xeneize pasó varios papelones en las últimas semanas. De hecho, el entretiempo en el Cilindro de Avellaneda fue escenario de otro escándalo, esta vez entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano. Al contrario de lo que se podía pensar, el equipo de Hugo Ibarra se acomodó con los ingresos de varios juveniles y casi se lo lleva en el final de no ser por una salvada milagrosa de Facundo Mura y el polémico fallo de Fernando Rapallini de no sancionar penal luego de una mano clara de Jonathan Gómez en el área. Luego del encuentro, el Negro habló sobre las grandes controversias.

Antes de que empiece el segundo tiempo, las cámaras captaron las marcas y la hinchazón de la cara de Zambrano. Según informó Morena Beltrán en primer lugar y luego pudo confimar MDZ, el peruano y Benedetto se habrían ido a las manos y tuvo que intervenir la Policía para separar. Por su parte, Ibarra tuvo declaraciones insólitas sobre la pelea entre sus dirigidos: "Sé que hubo una discusión y nada más que eso. No tengo la menor idea [por qué fue la pelea], lo voy a charlar, sé que hubo una discusión. No tengo idea [si a eso se debió la hinchazón de Zambrano]", expresó el DT.

Luego, Ibarra, quien sorprendió al decir que no sabe lo que pasó, dio otra mirada de lo que pudo haber provocado el estado del rostro del central peruano: "Se jugaron 90 minutos también, quizás hubo algo que sucedió en el partido. Repito: sé que hubo una discusión y nada más".

Por otra parte, el DT de Boca se refirió a la gran polémica de la noche pero se mostró dubitativo a la hora de dar su opinión sobre la mano de Gómez que no sancionó Rapallini: "Pudo haber sido penal, ustedes lo vieron por las imágenes y nada. Se puede cobrar como no también, ya pasó", dijo Ibarra.

De esta manera, el técnico xeneize, que sumó su primer punto como visitante desde que inició su ciclo, dejó llamativas declaraciones, con una intención de no querer entrar en mayores polémicas.